Fallece jovencito de 16 años tras aparatoso accidente en moto al poniente de Torreón

TORREÓN, COAH.- La madrugada de este lunes se confirmó el deceso de un joven de 16 años en el Hospital General de Torreón, a donde ingresó tras resultar gravemente herido en un percance vial a bordo de una motocicleta. El hoy fallecido respondía al nombre de Saúl Alejandro Martínez Aguilar, cuya valoración médica de ingreso reportó un traumatismo de cráneo severo y contusiones múltiples en el cuerpo.

El hecho se registró aproximadamente a las 22:12 horas del domingo sobre la calzada Río Bravo, en las cercanías del Centro Cultural y Deportivo La Jabonera, a la altura del sector Segunda Rinconada de la Unión. Los peritajes preliminares señalan que el menor desplazaba su unidad sobre la citada arteria vehicular, presuntamente rebasando los límites de velocidad. Al perder el dominio del manubrio, derrapó de manera intempestiva e impactó de lleno contra la carpeta asfáltica. Paramédicos acudieron a la zona del siniestro para dar atención prehospitalaria y trasladarlo a toda prisa al nosocomio estatal, donde permaneció bajo pronóstico reservado hasta que su organismo colapsó.

Pese a las intervenciones de los especialistas en urgencias, el deceso se dictaminó formalmente a las 00:30 horas de este 31 de agosto. Al confirmarse la muerte del menor, la representación social abrió la carpeta correspondiente. Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Periciales y el Ministerio Público arribaron a la clínica para certificar la defunción e iniciar el procesamiento de la escena. Los restos del infortunado motociclista fueron conducidos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia que exige la ley, mientras los peritos de tránsito concluyen los peritajes definitivos sobre la mecánica del hecho.