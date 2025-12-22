Fallecen dos y uno mas resulta lesionado tras trágico accidente de motocicleta en San Pedro

Torreón
/ 22 diciembre 2025
    Fallecen dos y uno mas resulta lesionado tras trágico accidente de motocicleta en San Pedro
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de su traslado al hospital. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El percance ocurrió sobre la carretera estatal al ejido San Pablo, donde una motocicleta derrapó y cayó a un canal de riego

SAN PEDRO, COAH.- Dos personas perdieron la vida y una más resultó gravemente lesionada tras un accidente de motocicleta registrado sobre la carretera estatal que conduce al ejido San Pablo, en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance fue atendido alrededor de las 23:45 horas, luego de que se recibiera el aviso a través del sistema de emergencias.

TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción

Al sitio acudieron elementos del Grupo de Reacción Inmediata, así como personal de Protección Civil y Bomberos.

Al arribar, los cuerpos de auxilio localizaron una motocicleta que había derrapado. Dos de sus tripulantes cayeron a un canal de riego y, tras la revisión correspondiente, se confirmó que ya no contaban con signos vitales.

Un tercer ocupante fue encontrado atrapado bajo la motocicleta. Los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para liberarlo y, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja, lograron estabilizarlo en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Torreón refuerza vigilancia y seguridad durante operativo navideño

Posteriormente, el lesionado fue trasladado al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado.

Las autoridades competentes se hicieron cargo de la escena para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
choque de moto

Localizaciones


SAN PEDRO

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Buena voluntad

Buena voluntad
true

AHÍ VIENEN LOS RAMALAZOS
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
Estiman que el proyecto alcance un costo de entre 60 y 111 millones de pesos.

Saltillo: Avanza proyecto de acuaférico para eficientar el abasto de agua
Durante este fin de semana el número de personas que han acudido al centro histórico a realizar las compras de último momento se ha disparado ante las festividades próximas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA.

Centro de Saltillo registra alta afluencia por compras navideñas; comerciantes piden planear visitas
10 de diciembre del 2025 Para la sección VMas, nota del reportero @mmarines. Título: Edgar toco BPulido. Saltillo, Coahuila 10 diciembre. Fotos del niño Edgar que tocó el tema “Voy Desvelado”, en el concierto de Bobby Pulido, realizado en el Estadio Francisco I. Madero en Saltillo, Coahuila. Edgar tocó el tema “Voy Desvelado”, junto a Bobby Pulido.

Conoce a Edgar, el niño acordeonista que tocó junto a Bobby Pulido en Saltillo
Además de videojuegos y consolas, también venden periféricos.

Industria gamer: Santa gasta hasta 45 mil pesos en juguetes para ‘niños’ de 30 años en Saltillo

Esta fotografía redactada y sin fecha, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra a Donald Trump de pie con un grupo de mujeres.

‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres