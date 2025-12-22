Fallecen dos y uno mas resulta lesionado tras trágico accidente de motocicleta en San Pedro

TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance fue atendido alrededor de las 23:45 horas, luego de que se recibiera el aviso a través del sistema de emergencias.

SAN PEDRO, COAH.- Dos personas perdieron la vida y una más resultó gravemente lesionada tras un accidente de motocicleta registrado sobre la carretera estatal que conduce al ejido San Pablo, en el municipio de San Pedro .

Al sitio acudieron elementos del Grupo de Reacción Inmediata, así como personal de Protección Civil y Bomberos.

Al arribar, los cuerpos de auxilio localizaron una motocicleta que había derrapado. Dos de sus tripulantes cayeron a un canal de riego y, tras la revisión correspondiente, se confirmó que ya no contaban con signos vitales.

Un tercer ocupante fue encontrado atrapado bajo la motocicleta. Los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para liberarlo y, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja, lograron estabilizarlo en el lugar.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado.

Las autoridades competentes se hicieron cargo de la escena para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.