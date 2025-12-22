Policía de Torreón refuerza vigilancia y seguridad durante operativo navideño

Torreón
/ 22 diciembre 2025
    Policía de Torreón refuerza vigilancia y seguridad durante operativo navideño
    El comisario Alfredo Flores informó que los rondines se extendieron desde la tarde hasta altas horas de la noche. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales de Torreón reforzaron el operativo navideño con recorridos preventivos en zonas de alta afluencia comercial y vial

TORREÓN, COAH.- Como parte del operativo navideño y con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, este fin de semana agentes de la Policía de Torreón, del Grupo de Reacción Torreón, así como elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, desplegaron recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad con alta afluencia vehicular y peatonal.

Además, se implementaron estrategias de coordinación, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier situación que pudiera surgir durante las celebraciones decembrinas. Estas labores se realizaron en horarios extendidos, abarcando desde la tarde hasta altas horas de la noche para garantizar la protección de quienes visitan estos lugares.

El comisario Alfredo Flores informó que los rondines se realizaron principalmente en centros comerciales y en la zona centro, lugares que registran una importante concentración de personas debido a las compras propias de la temporada decembrina.

$!Alrededor de 40 unidades de distintas corporaciones participaron en patrullajes estratégicos y filtros de vigilancia.
Alrededor de 40 unidades de distintas corporaciones participaron en patrullajes estratégicos y filtros de vigilancia. FOTO: SANDRA GÓMEZ

También se reforzó la vigilancia en áreas de esparcimiento y avenidas principales, brindando mayor tranquilidad a los comerciantes y visitantes. La presencia permanente de las corporaciones permitió fortalecer la vigilancia, prevenir conductas delictivas y brindar atención oportuna a la ciudadanía, promoviendo así un ambiente propicio para el disfrute de las festividades en familia.

En este operativo participaron alrededor de 40 unidades de las diferentes corporaciones, las cuales realizaron patrullajes estratégicos, filtros de vigilancia y labores de proximidad, reforzando la percepción de seguridad y el orden vial.

Asimismo, se contó con la colaboración de personal capacitado en atención ciudadana, facilitando información y apoyo ante cualquier eventualidad que se presentara. El trabajo conjunto entre las distintas dependencias contribuyó a mantener la paz y el orden en las zonas intervenidas.

El municipio reafirma así su esfuerzo por crear condiciones favorables para el desarrollo social y económico, impulsando la confianza de la población en sus autoridades y promoviendo valores de convivencia ciudadana.

Temas


Navidad
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

