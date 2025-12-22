Policía de Torreón refuerza vigilancia y seguridad durante operativo navideño

TORREÓN, COAH.- Como parte del operativo navideño y con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, este fin de semana agentes de la Policía de Torreón, del Grupo de Reacción Torreón, así como elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, desplegaron recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad con alta afluencia vehicular y peatonal.

TE PUEDE INTERESAR: Centro Frayba, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera, obtiene reconocimiento de Países Bajos

Además, se implementaron estrategias de coordinación, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier situación que pudiera surgir durante las celebraciones decembrinas. Estas labores se realizaron en horarios extendidos, abarcando desde la tarde hasta altas horas de la noche para garantizar la protección de quienes visitan estos lugares.

El comisario Alfredo Flores informó que los rondines se realizaron principalmente en centros comerciales y en la zona centro, lugares que registran una importante concentración de personas debido a las compras propias de la temporada decembrina.