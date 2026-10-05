Feria de Torreón cierra con 390 mil visitantes y saldo blanco en seguridad

TORREÓN, COAH.- Con una asistencia acumulada de 390 mil personas, concluyó la Feria de Torreón, evento que durante su desarrollo reunió a familias y visitantes en sus diferentes actividades y espacios de entretenimiento. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el operativo de seguridad implementado de manera permanente permitió brindar condiciones adecuadas para quienes acudieron a la Feria de Torreón, mediante la coordinación de las distintas corporaciones y autoridades participantes.

El despliegue contempló vigilancia durante las jornadas del evento, con presencia de elementos de seguridad y atención preventiva para responder ante cualquier situación que pudiera presentarse, además de mantener condiciones de movilidad y orden en los alrededores. De acuerdo con el balance final, la Feria de Torreón registró una afluencia total de 390 mil asistentes, cifra que refleja la convocatoria alcanzada por esta celebración tradicional entre habitantes de la región y visitantes.

Las acciones de seguridad se mantuvieron durante todo el periodo de actividades, con el objetivo de garantizar que las familias pudieran disfrutar de los espectáculos, atracciones y demás actividades programadas. Riquelme Solís resaltó la participación coordinada de las instituciones encargadas de la seguridad y atención a la población, cuyo trabajo permitió mantener un operativo permanente durante la celebración. Con el cierre de la edición de este año, autoridades municipales destacaron el resultado del dispositivo implementado y la respuesta de las familias que acudieron a uno de los principales eventos de entretenimiento de la región.

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