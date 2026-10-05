Activan protocolos de seguridad en dos escuelas de Gómez Palacio tras las amenazas de ataque

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    Activan protocolos de seguridad en dos escuelas de Gómez Palacio tras las amenazas de ataque
    Padres de familia acudieron al Instituto 18 de Marzo para recoger a sus hijos tras la amenaza difundida en redes sociales. SANDRA GÓMEZ

Mensajes difundidos en redes sociales y WhatsApp sobre supuestos ataques provocaron desalojos preventivos y reforzamiento de la vigilancia en dos planteles de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La difusión de mensajes que advertían sobre posibles ataques en dos planteles educativos de Gómez Palacio generó preocupación entre la comunidad escolar y movilizó este lunes a distintas corporaciones de seguridad.

Uno de los casos ocurrió en el Instituto 18 de Marzo, donde una amenaza publicada en redes sociales llevó a las autoridades a ordenar el desalojo preventivo de alumnos de secundaria y preparatoria.

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Policías municipales y estatales, además de elementos de la Unidad de Reacción Inmediata, acudieron al lugar para establecer un perímetro de seguridad y apoyar la salida de los estudiantes.

Ante la situación, decenas de padres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos, mientras las autoridades comenzaron las indagatorias correspondientes para determinar quién difundió el mensaje y si representaba algún peligro.

En otro punto de la ciudad, el Jardín de Niños Guadalupe Victoria, ubicado en la colonia Fidel Velázquez, también fue objeto de una advertencia. Desde la tarde del domingo comenzó a circular mediante WhatsApp un mensaje en el que se alertaba sobre un supuesto ataque.

La directora del plantel, Irma Dalila Moreno Orozco, dio aviso al número de emergencias 911. Durante la mañana del lunes, elementos del Agrupamiento Violeta y de Atención Inmediata acudieron para reforzar la vigilancia en las inmediaciones.

Las clases continuaron de manera formal, aunque algunos padres optaron por no llevar a sus hijos. Las maestras expresaron preocupación por la situación y pidieron un mayor acompañamiento por parte de las autoridades educativas.

“Desde anoche no pudimos dormir y ahorita en la mañana nos presentamos ante la incertidumbre de que nos pudieran atacar”, señaló Moreno Orozco.

Estos incidentes ocurren luego de los hechos violentos registrados recientemente en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, situación que mantiene la preocupación entre comunidades escolares de la región.

Las corporaciones de seguridad continúan con las investigaciones de ambos casos para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe algún riesgo, además de fortalecer las medidas preventivas en los planteles.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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