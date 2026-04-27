Fernando Villarreal contempla dejar Servicios Públicos para liderar el PRI en Torreón

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Torreón
/ 27 abril 2026
    Fernando Villarreal contempla dejar Servicios Públicos para liderar el PRI en Torreón
    Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos en Torreón, analiza separarse de su cargo administrativo para integrarse a la dirigencia local del PRI bajo una figura honorífica, en el contexto del inicio del proceso electoral.

El funcionario señaló que, de concretarse su participación partidista, optará por una licencia o renuncia al cargo público para evitar conflictos con el proceso electoral en curso

TORREÓN, COAH.- Ante la proximidad de los comicios, Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, reveló que evalúa separarse de su puesto administrativo para integrarse formalmente a la dirigencia local del PRI bajo una figura honorífica.

Actualmente, Villarreal se desempeña como encargado de despacho en el Comité Municipal, cubriendo las vacantes de quienes partieron a las campañas electorales. El funcionario precisó que, aunque atiende las necesidades del partido, su designación no ha sido protocolizada.

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“Se trata de una labor honoraria, sin nombramiento oficial por ahora. Estoy respondiendo a las filas de mi partido, pero definiré mi estatus en el transcurso de la semana”.

El director señaló que el veredicto final se dará entre jueves y viernes. Debido a que el calendario electoral arranca la semana entrante, su prioridad es garantizar la transparencia y descartar cualquier incompatibilidad entre la gestión pública y la agenda partidista.

Finalmente, Villarreal Cuéllar subrayó que, de concretarse el relevo, optará por la vía legal pertinente —licencia o renuncia— para cumplir con la normativa vigente, manteniendo el compromiso de informar sobre su decisión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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