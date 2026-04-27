Fernando Villarreal contempla dejar Servicios Públicos para liderar el PRI en Torreón
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El funcionario señaló que, de concretarse su participación partidista, optará por una licencia o renuncia al cargo público para evitar conflictos con el proceso electoral en curso
TORREÓN, COAH.- Ante la proximidad de los comicios, Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos, reveló que evalúa separarse de su puesto administrativo para integrarse formalmente a la dirigencia local del PRI bajo una figura honorífica.
Actualmente, Villarreal se desempeña como encargado de despacho en el Comité Municipal, cubriendo las vacantes de quienes partieron a las campañas electorales. El funcionario precisó que, aunque atiende las necesidades del partido, su designación no ha sido protocolizada.
“Se trata de una labor honoraria, sin nombramiento oficial por ahora. Estoy respondiendo a las filas de mi partido, pero definiré mi estatus en el transcurso de la semana”.
El director señaló que el veredicto final se dará entre jueves y viernes. Debido a que el calendario electoral arranca la semana entrante, su prioridad es garantizar la transparencia y descartar cualquier incompatibilidad entre la gestión pública y la agenda partidista.
Finalmente, Villarreal Cuéllar subrayó que, de concretarse el relevo, optará por la vía legal pertinente —licencia o renuncia— para cumplir con la normativa vigente, manteniendo el compromiso de informar sobre su decisión.