Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La convención regresará a CANACINTRA con invitados especiales, más de 80 expositores, casa del terror, animatrónicos y concurso de disfraces
El festival Saltillo Horror Fest celebrará su edición 2026 los próximos 17 y 18 de octubre en las instalaciones de CANACINTRA. La convención estará abierta al público en general de 11:00 a 21:00 horas durante ambos días.
Entre las figuras confirmadas destacan creadores de contenido y especialistas en el género de terror como Fepo, Mariana Maus y Fermex, acompañados por Brad Loree, César ‘El Narrador’ y Alberto del Arco. El encuentro ofrecerá diversas dinámicas interactivas dirigidas a coleccionistas y fanáticos del género.
Los organizadores señalaron que el recinto contará con más de 80 expositores especializados en artículos de colección difíciles de conseguir en el mercado convencional. Además, los asistentes dispondrán de una zona gastronómica para disfrutar durante toda la jornada.
El programa de entretenimiento incluye conferencias continuas y la instalación de una casa del terror con temática de payasos. Asimismo, se exhibirá una galería anual equipada con animatrónicos, que presentará piezas distintas respecto a ediciones anteriores.
En el apartado de experiencias exclusivas, las personas que adquieran mercancía oficial de Alberto del Arco por un monto mínimo de 1,200 pesos podrán acceder a una convivencia personal con el investigador paranormal.
La propuesta musical complementará las jornadas mediante presentaciones continuas de agrupaciones locales de rock. Esta curaduría busca mantener la dinámica del festival al combinar las ponencias con espectáculos de música en vivo.
El evento concluirá el domingo con el habitual concurso de disfraces, una de las actividades con mayor participación familiar. Las entradas en preventa ya se encuentran disponibles en las sucursales de J.R. Sombreros.