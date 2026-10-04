Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026

El festival Saltillo Horror Fest celebrará su edición 2026 los próximos 17 y 18 de octubre en las instalaciones de CANACINTRA. La convención estará abierta al público en general de 11:00 a 21:00 horas durante ambos días.

Entre las figuras confirmadas destacan creadores de contenido y especialistas en el género de terror como Fepo, Mariana Maus y Fermex, acompañados por Brad Loree, César ‘El Narrador’ y Alberto del Arco. El encuentro ofrecerá diversas dinámicas interactivas dirigidas a coleccionistas y fanáticos del género.

Los organizadores señalaron que el recinto contará con más de 80 expositores especializados en artículos de colección difíciles de conseguir en el mercado convencional. Además, los asistentes dispondrán de una zona gastronómica para disfrutar durante toda la jornada.