La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’

La cinta que narra cómo de una idea sencilla surgió el festival de rock más legendario de México, Avándaro, ahora le granjeó a la saltillense Connie Martz el Ariel por Mejor Diseño de Arte por “Autos, mota y rocanroleros", en la entrega 2026 de los premios a lo mejor del cine mexicano. Mientras tanto, la gran ganadora de la noche fue “En el camino” de David Pablos, que se llevó los premios a Revelación Actoral para Víctor Miguel Prieto, Mejor Coactuación Masculina para Mariano López Sosa, Mejor Fotografía para Ximena Amann, Mejor Actor para Osvaldo Sánchez, un empate en Dirección David Pablos, “En el camino” y Pablo Pérez Lombardini por “La reserva” y, por supuesto, Mejor Película. Casi tres horas después, salió sonriente de los Estudios Churubusco donde se realizó la ceremonia porque la historia sobre una relación gay en el mundo de traileros se alzó con galardones más importantes de la noche.

Víctor, un actor natural quien no quería hacer el casting inicial, agradeció a su esposo, que lo ha acompañado todo el tiempo. Y David hizo lo propio a su pareja, Juan Carlos, extendiendo las gracias a los productores, entre ellos Inna Payán y Diego Luna, que creyeron en una historia que él mismo pensó nadie querría ver. Además, la noche de la 68 entrega del Ariel pasará a la historia como la edición con más empates hasta el momento: tres, pues además de pasar en la categoría de Dirección, ocurrió en las de Efectos visuales (“Autos, mota y rocanrol” y “Un cuento de pescadores”) y Cortometraje de Animación (“Desdoblándome” y “Teatro secreto”).

Y también como el momento en que dos merecedores del Ariel de Oro, el máximo premio a la trayectoria por parte de la Academia, dieron risa y ternura. Demetrio Bilbatúa, documentalista con más de siete décadas de carrera y mil producciones, aprovechó el momento político para bromear. “Soy mexicano naturalizado (nació en España), así que no puedo ser presidente”.

Rosita Arenas, a sus 93 años, demostró que la gente la sigue queriendo al ser recibida de pie por parte de los asistentes. “Gracias por este reconocimiento, en este momento que ya voy de salida. Ha sido precioso, no sé si es merecido, pero es un momento importante para mi vida”, dijo la actriz de “¿Qué te ha dado esa mujer?” y “La momia azteca”.

Daniel Hidalgo, presidente de la AMACC, sorprendió al mencionar en su discurso oficial el caso legal entre Gloria Trevi y la editorial Penguin Random House. El pleito ahora ha escalado a que la editorial debe quitar el nombre de la cantante de un libro que aborda el caso del clan Trevi-Andrade. “La libertad exige responsabilidad, rigor y ética, pero la responsabilidad no puede ser censura”, expuso.

En el tenor político, Diana Sedano, ganadora en la categoría de Mejor actriz por “Juana”, donde interpreta a una periodista perseguida, mandó a leer un mensaje, pues no pudo asistir al tener función de teatro. “Año tras año, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para el periodismo; la censura aparece de muchas formas y el arte nos sirve para no dar las cosas por hecho, a no quedarse callados”, escribió.

Santiago Esteinou, ganador como Documental por “La libertad de Fierro”, sobre el encierro injusto a un hombre, pidió que se cuidara la justicia, que era respeto a los derechos humanos. En el In Memoriam, dedicado a quienes han partido en el último año, se recordó, entre otros, a las actrices Ana Luisa Peluffo, Karina Duprez y Elsa Aguirre; a los actores Ricardo de Pascual, Gerardo Taracena y Eduardo Manzano, así como a los realizadores Patricia Martínez de Velasco y Francisco Rodríguez. LOS DEMÁS GANADORES Ópera prima: “La reserva”. Largometraje animado: “Soy Frankelda”. Coactuación femenina: Ángeles Cruz (“Las locuras”). Corto documental: “Las voces del despeñadero”. Cortometraje de animación: Empate de “Desdoblándome” y “Teatro Secreto”. Corto de ficción: “Azul”. Efectos especiales: “Contraataque”. Edición: “O último azul”. Película iberoamericana: “Un poeta” (Colombia).

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