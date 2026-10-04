Sofía Durán ya está en Colombia; la saltillense representará a México

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Sofía Durán ya está en Colombia; la saltillense representará a México
    Sofía Durán ya se encuentra en Sogamoso, Colombia, para afrontar su nuevo compromiso internacional. FOTO: ASOCIACIÓN TAEKWONDO DE COAHUILA

Después de conquistar el oro en Zacatecas, la taekwondoína coahuilense viajó a Colombia para continuar su temporada competitiva fuera de México

Después de conquistar la medalla de oro en el Festival Mexicano de Taekwondo G10 2026, la saltillense Sofía Alejandra Durán Vázquez ya se encuentra en Colombia para afrontar un nuevo compromiso deportivo a nivel internacional.

La taekwondoína coahuilense arribó a Sogamoso, donde continuará con su preparación y se alista para representar a México en esta nueva experiencia fuera del país.

https://vanguardia.com.mx/deportes/las-raices-saltillenses-detras-de-diego-gutierrez-promesa-del-hockey-en-eu-OI23908987

El viaje llega en un momento importante para Durán Vázquez, quien recientemente se quedó con el primer lugar en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos durante la competencia nacional celebrada en Zacatecas.

Ese resultado también le permitió confirmar el sitio que ocupa dentro del ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo, donde aparece como la número uno de su división.

Ahora, la saltillense trasladará ese momento competitivo al escenario internacional, en una experiencia que también forma parte de su proceso deportivo dentro de las categorías infantiles.

La presencia de Sofía en Colombia representa además una nueva oportunidad para medirse ante competidoras de otros países y continuar acumulando experiencia fuera de las competencias nacionales.

Su participación internacional se suma a los resultados que ha conseguido durante la temporada y que la han colocado entre las exponentes destacadas de su categoría en México.

Antes de viajar a Colombia, Durán Vázquez encabezó la actuación de la delegación coahuilense en Zacatecas, donde consiguió el oro, mientras que Luciana Ortiz, Elian Antonio Serrano, Gregorio Isaí Pérez Silván y Diego Chávez obtuvieron medallas de bronce para completar cinco preseas para el estado.

Con ese antecedente, la saltillense ya se encuentra en territorio colombiano para afrontar el siguiente reto de su calendario.

Desde Coahuila, su equipo y entorno deportivo siguen de cerca esta nueva etapa, mientras Sofía se prepara para volver a competir y llevar los colores de México y del estado a una nueva cita internacional.

Para la joven taekwondoína, el compromiso en Sogamoso representa otro paso dentro de un proceso que combina resultados nacionales, experiencia competitiva y ahora una oportunidad de medirse en el extranjero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Taekwondo

Localizaciones


Colombia
Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
true

Trump está cometiendo el mismo error que condenó a Biden
NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

NosotrAs: ¿Tenemos que desnudarnos para estar en una sala de museo?

Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
FOTO: CORTESÍA

Banxico y CNBV: pagos con tarjeta ante el verdadero reto de la interoperabilidad
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Invitación. Octubre llega a Saltillo con una cartelera que combina conciertos, festivales, teatro y experiencias especiales para celebrar Halloween.

Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más
Apuesta. ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ revisita los códigos del cine slasher desde una mirada contemporánea.

Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’