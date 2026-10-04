Sofía Durán ya está en Colombia; la saltillense representará a México

Después de conquistar la medalla de oro en el Festival Mexicano de Taekwondo G10 2026, la saltillense Sofía Alejandra Durán Vázquez ya se encuentra en Colombia para afrontar un nuevo compromiso deportivo a nivel internacional. La taekwondoína coahuilense arribó a Sogamoso, donde continuará con su preparación y se alista para representar a México en esta nueva experiencia fuera del país.

El viaje llega en un momento importante para Durán Vázquez, quien recientemente se quedó con el primer lugar en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos durante la competencia nacional celebrada en Zacatecas. Ese resultado también le permitió confirmar el sitio que ocupa dentro del ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo, donde aparece como la número uno de su división. Ahora, la saltillense trasladará ese momento competitivo al escenario internacional, en una experiencia que también forma parte de su proceso deportivo dentro de las categorías infantiles.

La presencia de Sofía en Colombia representa además una nueva oportunidad para medirse ante competidoras de otros países y continuar acumulando experiencia fuera de las competencias nacionales. Su participación internacional se suma a los resultados que ha conseguido durante la temporada y que la han colocado entre las exponentes destacadas de su categoría en México. Antes de viajar a Colombia, Durán Vázquez encabezó la actuación de la delegación coahuilense en Zacatecas, donde consiguió el oro, mientras que Luciana Ortiz, Elian Antonio Serrano, Gregorio Isaí Pérez Silván y Diego Chávez obtuvieron medallas de bronce para completar cinco preseas para el estado. Con ese antecedente, la saltillense ya se encuentra en territorio colombiano para afrontar el siguiente reto de su calendario.

Desde Coahuila, su equipo y entorno deportivo siguen de cerca esta nueva etapa, mientras Sofía se prepara para volver a competir y llevar los colores de México y del estado a una nueva cita internacional. Para la joven taekwondoína, el compromiso en Sogamoso representa otro paso dentro de un proceso que combina resultados nacionales, experiencia competitiva y ahora una oportunidad de medirse en el extranjero.

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