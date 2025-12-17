Filtros antialcohol seguirán activos en Torreón durante las fiestas de fin de año

Torreón
/ 17 diciembre 2025
    Filtros antialcohol seguirán activos en Torreón durante las fiestas de fin de año
    Personal capacitado participa en la detección de conductas de riesgo al volante. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las acciones se intensifican ante el aumento de celebraciones y movilidad vehicular. Autoridades buscan proteger a peatones y conductores

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón mantendrá activos durante todo diciembre los operativos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que se refuerza en temporada decembrina, periodo en el que aumenta la movilidad vehicular debido a celebraciones sociales y mayor actividad comercial. Los filtros de revisión continuarán instalándose de manera itinerante y aleatoria, principalmente de jueves a sábado, en un horario de 23:00 a 03:00 horas.

La titular de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que los operativos buscan proteger tanto a conductores como a peatones, además de fomentar una cultura de responsabilidad vial entre la ciudadanía.

Para ello, se cuenta con personal capacitado para detectar conductas de riesgo y atender de forma inmediata cualquier situación que represente un peligro para la seguridad pública.

Como parte de la campaña permanente Cero Tolerancia, el Operativo Alcoholímetro se aplica de manera continua los fines de semana, acompañado de acciones informativas y de orientación sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias nocivas.

Las autoridades informaron que, por el momento, no se contempla ampliar los horarios de los filtros durante las fiestas decembrinas, aunque esta medida podría ajustarse de acuerdo con el comportamiento vehicular y las necesidades de seguridad vial que se presenten.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para extremar precauciones al conducir, respetar los señalamientos de tránsito y colaborar con las autoridades en los puntos de revisión, recordando que el reglamento municipal sanciona la conducción en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, bajo el influjo de drogas o la negativa a someterse a las pruebas correspondientes.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

