Fondo de Agua de La Laguna A.C. presenta ‘Proteger la Cuenca Alta del Nazas: una hoja de ruta’

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Fondo de Agua de La Laguna A.C. presenta ‘Proteger la Cuenca Alta del Nazas: una hoja de ruta’
    FOTO: CORTESÍA

La Cuenca Alta del Nazas es un ecosistema en donde se capta casi toda el agua que abastece a la Comarca Lagunera

TORREÓN.- En el marco del Día Mundial del Agua, el Fondo de Agua de La Laguna A.C., en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), publicó el libro Proteger la Cuenca Alta del Nazas: una hoja de ruta, accesible de manera gratuita por medio del sitio: https://www.fondodeaguadelalaguna.org/#proyectos. Este estudio constituye una herramienta técnica y estratégica para orientar acciones de conservación y restauración dentro de la Cuenca Alta del Río Nazas.

El escrito se fundamenta en un análisis detallado de las condiciones de la Cuenca, integrando la participación de las comunidades ejidales, información científica y el conocimiento técnico forestal de las Unidades de Administración Forestal de Santiago Papasquiaro y Guanaceví. Con ese insumo, se identifican sitios para la reforestación, la conservación de suelos y la protección de ecosistemas, priorizándolos por su potencial de captación de agua, captura de CO2 equivalente y desarrollo comunitario.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

El Fondo de Agua de La Laguna A.C. impulsa este plan bajo su objetivo de proteger los ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica, desde donde parten las acciones realizadas desde hace dos años en la Cuenca Alta.

En ese sentido, esta institución y la CONAFOR convinieron invertir en conjunto $10 millones de pesos iniciales para esta zona, donde en 2025 se usó la primera mitad del recurso para acciones de protección mediante brigadas de prevención de incendios y sanidad forestal en seis ejidos, que abarcan una superficie de 108 mil hectáreas en la cuenca alta; asimismo, se construyeron 58 mil 400 metros de obras de conservación de suelos y se realizó la apertura y mantenimiento de 66 kilómetros de brechas cortafuego; se intervinieron 156 hectáreas mediante poda, chaponeo y preaclareo; y se llevaron a cabo trabajos de reforestación en 20 hectáreas; además, un ejido se encuentra en proceso de certificación para la emisión de bonos de carbono.

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FOTO: CORTESÍA

En palabras de Edgar Salinas, director de la asociación, “transformar esta hoja de ruta en realidad, lo asumimos como un reto colectivo y una responsabilidad compartida”, un mensaje que cobra especial relevancia en el Día Mundial del Agua. Con la publicación de Proteger la Cuenca Alta del Nazas: una hoja de ruta, el Fondo de Agua de La Laguna reafirma su compromiso de trabajar con decisión y cooperación por un futuro hídrico sostenible para La Laguna, invitando a todos los sectores a sumarse en la protección de este territorio estratégico.

FONDO DE AGUA DE LA LAGUNA:

El Fondo de Agua de La Laguna, A.C. es una plataforma multisectorial de soluciones impulsada por Fundación Lala, ADM, Simsa, Soriana, Inagro, Almerimex, Unión Ganadera Regional de La Laguna, Cotas Laguna y Peñoles, en colaboración con la academia y las autoridades ambientales, con el propósito de asegurar la sostenibilidad hídrica de La Laguna.

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