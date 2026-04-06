Fortalece CJM Torreón esquema de servicio comunitario para infractores

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Torreón
/ 6 abril 2026
    Fortalece CJM Torreón esquema de servicio comunitario para infractores
    Las actividades incluyen limpieza, mantenimiento y reforestación. CORTESÍA

143 infractores han optado por esta modalidad hasta el 22 de marzo

El Centro de Justicia Municipal (CJM) refuerza la implementación del servicio comunitario como una opción para que personas detenidas por faltas administrativas puedan reducir sus horas de arresto o cubrir el monto de sus multas, mediante actividades que generan un impacto positivo en la comunidad.

La directora de la dependencia, Martha Rodríguez Romero, informó que esta estrategia se desarrolla bajo el Modelo Homologado de Justicia Cívica, el cual permite a los infractores resarcir sus faltas a través de acciones que contribuyen al bienestar social.

$!Las acciones contribuyen al mejoramiento del entorno urbano.
Las acciones contribuyen al mejoramiento del entorno urbano. CORTESÍA

Asimismo, se ha brindado atención a través de centros de rehabilitación, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM), el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF) y el programa de preparatoria abierta de la propia dependencia.

Con estas acciones, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González fortalece los programas de justicia cívica orientados a la reinserción social, y refrenda su compromiso con la construcción de una sociedad más participativa, responsable y solidaria.

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De acuerdo con la funcionaria, hasta el 22 de marzo del presente año, un total de 143 personas han optado por permutar sus horas de arresto por servicio comunitario, lo que refleja una creciente aceptación de este mecanismo.

Entre las principales actividades realizadas destacan labores de limpieza, mantenimiento de espacios públicos e instituciones educativas, así como acciones de reforestación, que inciden directamente en la mejora del entorno urbano.

Rodríguez Romero destacó que, con el propósito de fortalecer la reinserción social, el CJM mantiene convenios de colaboración con más de 30 instituciones, lo que permite brindar una atención integral a los infractores y reducir el riesgo de reincidencia.

En este sentido, durante el periodo señalado, las personas han sido canalizadas a instancias como el Instituto Estatal del Empleo, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la Casa del Peregrino, el DIF, el Centro Integral de Salud Mental (CISAME) y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF).

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Asimismo, se ha brindado atención a través de centros de rehabilitación, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM), el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF) y el programa de preparatoria abierta de la propia dependencia.

Con estas acciones, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González fortalece los programas de justicia cívica orientados a la reinserción social, y refrenda su compromiso con la construcción de una sociedad más participativa, responsable y solidaria.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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