Torreón, sin solvencia económica para costear sistema de drenaje pluvial: Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- Luego de las precipitaciones del último fin de semana, el alcalde Román Cepeda González reafirmó la necesidad apremiante de un sistema de drenaje pluvial integral, admitiendo que el Municipio carece de la solvencia económica necesaria para concretar una obra de tal magnitud. Si bien el Presidente Municipal de Torreón confirmó que las lluvias terminaron con saldo blanco y sin afectaciones graves, reconoció que la contingencia sacó a flote deficiencias estructurales históricas, como la saturación de alcantarillas por desechos sólidos y la insuficiencia de colectores para captar el flujo hídrico.

“Mantendremos las brigadas de aseo, pero el acumulamiento de basura persiste como el obstáculo principal en las bocas de tormenta”, señaló. Cepeda González detalló que la infraestructura requerida demanda una inversión de entre mil 400 y mil 500 millones de pesos, una cifra que rebasa las arcas municipales. Puntualizó que, aunque el proyecto ya cuenta con registro y folio oficial, todavía no se le han asignado recursos presupuestales para iniciar su construcción. “Dada la dimensión del proyecto, es imposible que el Ayuntamiento lo financie de forma unilateral; dependemos de una participación del Gobierno Federal o incluso de esquemas de inversión privada”, explicó el Edil. El Alcalde subrayó que contar con este sistema permitiría separar el flujo pluvial del sanitario, optimizando el desalojo de agua y evitando los colapsos habituales durante tormentas severas. Un reto adicional durante la jornada fue la interrupción del suministro eléctrico en diversos sectores, lo que paralizó los equipos de bombeo en puntos clave como el Sistema Vial Alianza y la laguna de regulación de la Santiago Ramírez.

Para contrarrestar los apagones, la administración activó generadores de energía alternos, aunque el Alcalde admitió que estas plantas solo ofrecen una solución parcial ante la demanda de los equipos pesados. “La ausencia de luz es una de nuestras mayores debilidades operativas, ya que el desalojo de agua depende directamente de la energía para las bombas”, precisó. También, destacó que el esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno permitió restablecer la normalidad en aproximadamente 36 horas, con especial atención en el poniente. Sin embargo, fue enfático: mientras la ciudad no cuente con la infraestructura pluvial de fondo, Torreón seguirá siendo vulnerable ante el clima.

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