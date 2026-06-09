Alertan restauranteros por altos costos para transmitir el Mundial 2026; temen ‘exclusión’ a pequeños negocios

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Saltillo
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    Alertan restauranteros por altos costos para transmitir el Mundial 2026; temen ‘exclusión’ a pequeños negocios
    Se advierte que muchos negocios pequeños podrían quedar excluidos por la falta de recursos para pagar las licencias. ESPECIAL

El sector señala incertidumbre por los costos de licencias y derechos de transmisión en establecimientos de alimentos y bebidas

Restauranteros manifestaron su preocupación ante las condiciones que se están planteando para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en establecimientos de alimentos y bebidas, al considerar que los costos y requisitos de licencias podrían excluir a pequeños y medianos negocios.

A través de una carta dirigida al presidente nacional de CANIRAC, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, y al presidente de CANIRAC Coahuila Sureste, Isidoro García, el restaurantero Pedro Moeller expuso la incertidumbre que enfrenta el sector ante la posible implementación de tarifas y esquemas de transmisión que, dijo, “han generado preocupación, confusión e incluso pánico” entre empresarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-restauranteros-enfrentan-alzas-en-carne-y-verduras-buscan-mantener-precios-NF21243097

El documento señala que, aunque el Mundial contempla más de cien partidos y representa una oportunidad comercial relevante, los costos asociados a derechos de transmisión, licencias y adecuaciones operativas han alcanzado niveles considerados “sin precedentes” para el sector.

El inconforme cuestionó la viabilidad de que negocios familiares de baja capacidad puedan acceder a las licencias de transmisión, especialmente aquellos con pocos televisores o que no operan como bares deportivos. “¿Qué posibilidades reales tiene un restaurante familiar de 10 o 16 mesas de acceder a una de estas licencias?”, plantea el texto.

Asimismo, advierte que la inversión estimada para obtener los derechos, cercana a los 25 mil pesos, resulta difícil de recuperar para la mayoría de los establecimientos, que además deben asumir gastos adicionales en plataformas, equipos y adecuaciones técnicas.

Otro de los puntos señalados es la falta de claridad en la comunicación de las condiciones comerciales, lo que, según el documento, ha generado cambios de último momento en los lineamientos y presupuestos ya planeados por los empresarios.

“Todo al último”, enfatiza el escrito, al señalar que la información sobre costos y reglas de operación ha llegado cuando muchos negocios ya habían realizado inversiones o tomado decisiones anticipadas con base en expectativas previas.

El documento también sugiere que los beneficios del Mundial podrían concentrarse en grandes cadenas hoteleras y corporativos, dejando en desventaja a los pequeños negocios del país. En ese sentido, propone que CANIRAC impulse una negociación nacional para establecer una tarifa más accesible, cercana a los 3 mil pesos por establecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-80-de-restaurantes-listos-para-transmitir-partidos-del-mundial-IF21245940

Finalmente, el texto hace un llamado a construir condiciones más equitativas que permitan a todos los restaurantes participar en el evento deportivo más importante del mundo, sin que ello represente una carga económica desproporcionada.

“El Mundial 2026 debe representar una oportunidad para todos los restaurantes de México y no únicamente para grandes corporativos”, concluye el documento firmado por Pedro Moeller.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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