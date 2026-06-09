Alertan restauranteros por altos costos para transmitir el Mundial 2026; temen ‘exclusión’ a pequeños negocios

A través de una carta dirigida al presidente nacional de CANIRAC, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, y al presidente de CANIRAC Coahuila Sureste, Isidoro García, el restaurantero Pedro Moeller expuso la incertidumbre que enfrenta el sector ante la posible implementación de tarifas y esquemas de transmisión que, dijo, “han generado preocupación, confusión e incluso pánico” entre empresarios.

Restauranteros manifestaron su preocupación ante las condiciones que se están planteando para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en establecimientos de alimentos y bebidas, al considerar que los costos y requisitos de licencias podrían excluir a pequeños y medianos negocios.

El documento señala que, aunque el Mundial contempla más de cien partidos y representa una oportunidad comercial relevante, los costos asociados a derechos de transmisión, licencias y adecuaciones operativas han alcanzado niveles considerados “sin precedentes” para el sector.

El inconforme cuestionó la viabilidad de que negocios familiares de baja capacidad puedan acceder a las licencias de transmisión, especialmente aquellos con pocos televisores o que no operan como bares deportivos. “¿Qué posibilidades reales tiene un restaurante familiar de 10 o 16 mesas de acceder a una de estas licencias?”, plantea el texto.

Asimismo, advierte que la inversión estimada para obtener los derechos, cercana a los 25 mil pesos, resulta difícil de recuperar para la mayoría de los establecimientos, que además deben asumir gastos adicionales en plataformas, equipos y adecuaciones técnicas.

Otro de los puntos señalados es la falta de claridad en la comunicación de las condiciones comerciales, lo que, según el documento, ha generado cambios de último momento en los lineamientos y presupuestos ya planeados por los empresarios.

“Todo al último”, enfatiza el escrito, al señalar que la información sobre costos y reglas de operación ha llegado cuando muchos negocios ya habían realizado inversiones o tomado decisiones anticipadas con base en expectativas previas.

El documento también sugiere que los beneficios del Mundial podrían concentrarse en grandes cadenas hoteleras y corporativos, dejando en desventaja a los pequeños negocios del país. En ese sentido, propone que CANIRAC impulse una negociación nacional para establecer una tarifa más accesible, cercana a los 3 mil pesos por establecimiento.