Saraperos deja escapar ventaja de tres carreras y cae ante Pericos tras larga pausa por lluvia

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    Saraperos deja escapar ventaja de tres carreras y cae ante Pericos tras larga pausa por lluvia
    La intensa lluvia obligó a suspender el juego por más de dos horas cuando Saltillo mantenía el control de la pizarra. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde tomó ventaja de 3-0 en las primeras entradas, pero la Novena Verde reaccionó con un rally de cuatro carreras en el tercer episodio para encaminarse a una victoria de 5-3

Saraperos de Saltillo dejó escapar una ventaja tempranera de tres carreras y terminó cayendo 5-3 ante los Pericos de Puebla en el primer juego de la serie interzonas disputado en el Estadio Hermanos Serdán, en un encuentro que se extendió hasta después de la medianoche debido a una suspensión de más de dos horas provocada por la intensa lluvia.

La Nave Verde parecía encaminada a una noche positiva en territorio poblano. Después de una primera entrada sin anotaciones, los saltillenses aprovecharon el segundo episodio para construir una ventaja de 3-0. Donny Sands abrió el ataque al recibir pelotazo, Chris Carter respondió con sencillo y posteriormente Luis Guillorme conectó un doblete productor para impulsar la primera carrera del encuentro.

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Antes de que la lluvia obligara a detener las acciones, Orlando Piña agregó otra rayita con sencillo al jardín central que permitió anotar a Carter, mientras que un rodado de Oscar Campos sirvió para que Guillorme llegara al plato con la tercera anotación de Saltillo.

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La pausa meteorológica cambió por completo el rumbo del juego. El abridor Finn Del Bonta-Smith, quien había trabajado únicamente una entrada, ya no regresó tras la reanudación, obligando al cuerpo técnico de Saraperos a modificar sus planes en el montículo.

Pericos reaccionó en la parte baja de la tercera entrada. Michael De La Cruz abrió el ataque con doblete, Lorenzo Cedrola y Samar Leyva conectaron imparables productores y, posteriormente, Cristhian Adames pegó un doblete de dos carreras para empatar la pizarra 3-3. Instantes después, Luis Castro impulsó la carrera que puso al frente a los poblanos por primera vez en la noche.

La ofensiva de Puebla volvió a castigar en el quinto episodio. Luis Castro conectó sencillo productor para remolcar la quinta carrera de los locales, ventaja que resultó definitiva pese a los intentos de reacción de la novena coahuilense.

Saraperos generó algunas oportunidades en los innings finales, pero no logró aprovecharlas. En la quinta entrada, un elevado de Dairon Blanco derivó en una doble matanza que frenó una amenaza ofensiva, mientras que en la sexta Chris Carter recibió base por bolas, aunque los siguientes dos bateadores fueron retirados por la vía del ponche.

La situación se complicó además por la salida del receptor Oscar Campos, quien abandonó el encuentro en la quinta entrada debido a molestias en la espalda y fue reemplazado por José Lizárraga.

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El relevo de Saltillo logró contener a los Pericos durante las últimas entradas, pero la ofensiva ya no encontró respuestas ante el bullpen poblano. Los tres últimos outs llegaron de manera consecutiva en la novena entrada, sellando la victoria de los locales por 5-3.

Con este resultado, Saraperos inició la serie en Puebla con derrota y buscará emparejar el compromiso en el segundo juego de la serie interzonas ante unos Pericos que aprovecharon la remontada para defender su casa en una larga jornada marcada por la lluvia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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