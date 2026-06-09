EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump

DUBÁI.- Luego de que un helicóptero del Ejército fuera derribado cerca del estrecho de Ormuz, el presidente de EU, Donald Trump, culpó a Irán y dijo que Washington responderá al ataque.

“Sin embargo, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump.

De acuerdo a los hechos, el helicóptero cayó mientras Oriente Medio aún se recuperaba del intercambio de fuego entre Irán e Israel en la víspera, en el mayor golpe, por el momento, al frágil alto el fuego en la guerra con Irán.

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Asimismo los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes frente a la costa de Omán mientras realizaba un patrullaje, informó el Comando Central del ejército estadounidense.

Una embarcación no tripulada localizó a los dos aviadores después de que pasaron alrededor de dos horas en el agua, dijo el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central del ejército estadounidense. Señaló que fue el primer rescate que el ejército estadounidense realiza con un dron en el mar.

Las autoridades militares no dijeron cuál fue la causa de la caída del helicóptero Apache, señalando que el incidente estaba bajo investigación.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, particularmente mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán.

ACUERDO ESTANCADO

Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había manifestado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán.

“Tenemos una buena posibilidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, manifestó Trump. Pero no ofreció detalles sobre por qué había motivos para ese nuevo optimismo.

En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, el mandatario ha pronosticado repetidamente que el acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso.Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”.