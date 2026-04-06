Normalizan operación de 18 pozos en Torreón, tras contingencia climática

Roberto Escalante Gonzalez, titular del organismo, informó que se mantuvo una coordinación estrecha con la CFE desde el inicio de la tormenta para agilizar las reparaciones. Se dio especial atención a sectores vulnerables como la colonia Santiago Ramírez, punto estratégico por su laguna de regulación pluvial.

TORREÓN, COAH.- Tras las severas precipitaciones con granizo y viento que azotaron la ciudad, Simas Torreón confirmó el restablecimiento de 18 pozos que quedaron fuera de servicio por interrupciones en el suministro eléctrico.

“La contingencia inició al atardecer y para las 21:00 horas el plan de emergencia ya estaba en marcha; logramos reactivar la mayor parte de la red esa misma noche”, explicó el funcionario.

Aunque el domingo el suministro se reportó como estabilizado, se atendieron reportes aislados de baja presión. Afortunadamente, la infraestructura no sufrió daños mecánicos, facilitando que el agua volviera pronto a los hogares.

Actualmente, solo las fuentes de abastecimiento en Los Profesionistas y Las Julietas presentan detalles técnicos pendientes, ajenos a la red eléctrica. El resto del sistema opera al 100 por ciento de su capacidad.

Paralelamente, cuadrillas de limpieza intervinieron cárcamos y drenajes, retirando toneladas de desechos sólidos que impedían el libre paso del agua. Escalante enfatizó la importancia de no tirar basura en la vía pública, recordando que la obstrucción de alcantarillas es la principal causa de encharcamientos severos.