Normalizan operación de 18 pozos en Torreón, tras contingencia climática

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 abril 2026
    Normalizan operación de 18 pozos en Torreón, tras contingencia climática
    Roberto Escalante González, titular de Simas Torreón, afirma que la mayoría de los pozos ya fueron puestos en funcionamiento. SANDRA GÓMEZ

Coordinación entre Simas y CFE logró estabilizar el servicio la noche de sábado

TORREÓN, COAH.- Tras las severas precipitaciones con granizo y viento que azotaron la ciudad, Simas Torreón confirmó el restablecimiento de 18 pozos que quedaron fuera de servicio por interrupciones en el suministro eléctrico.

Roberto Escalante Gonzalez, titular del organismo, informó que se mantuvo una coordinación estrecha con la CFE desde el inicio de la tormenta para agilizar las reparaciones. Se dio especial atención a sectores vulnerables como la colonia Santiago Ramírez, punto estratégico por su laguna de regulación pluvial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/granizada-en-la-laguna-deja-mortandad-masiva-de-aves-NA19801268

“La contingencia inició al atardecer y para las 21:00 horas el plan de emergencia ya estaba en marcha; logramos reactivar la mayor parte de la red esa misma noche”, explicó el funcionario.

Aunque el domingo el suministro se reportó como estabilizado, se atendieron reportes aislados de baja presión. Afortunadamente, la infraestructura no sufrió daños mecánicos, facilitando que el agua volviera pronto a los hogares.

Actualmente, solo las fuentes de abastecimiento en Los Profesionistas y Las Julietas presentan detalles técnicos pendientes, ajenos a la red eléctrica. El resto del sistema opera al 100 por ciento de su capacidad.

Paralelamente, cuadrillas de limpieza intervinieron cárcamos y drenajes, retirando toneladas de desechos sólidos que impedían el libre paso del agua. Escalante enfatizó la importancia de no tirar basura en la vía pública, recordando que la obstrucción de alcantarillas es la principal causa de encharcamientos severos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Pozos
Tormentas

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán