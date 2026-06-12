Fortalece Torreón conexión aérea con ruta a San Antonio y consolidación del AIFA

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    Fortalece Torreón conexión aérea con ruta a San Antonio y consolidación del AIFA
    Marcelo Valdés Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, destacó que la reactivación de la ruta Torreón-San Antonio y la consolidación del vuelo al AIFA fortalecerán la competitividad y el desarrollo económico de la región. SANDRA GÓMEZ

Autoridades y Viva Aerobus destacan el impacto de las rutas en el turismo, los negocios y la competitividad de la región

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de impulsar el turismo y fortalecer el desarrollo económico de la región, autoridades municipales y representantes de Viva Aerobus anunciaron la reactivación de la ruta aérea Torreón-San Antonio, así como la consolidación de la conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Marcelo Valdés Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, destacó que ambas rutas representan una herramienta clave para elevar la competitividad de la ciudad y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

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Explicó que estos enlaces facilitan la movilidad de personas y fortalecen sectores estratégicos como el turismo médico, cultural y educativo, además de posicionar a Torreón como un punto de conexión para negocios e inversiones.

Por su parte, Walfred Castro, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Viva Aerobus, informó que la ruta hacia San Antonio operará del 13 de junio al 15 de agosto, con dos frecuencias semanales los martes y sábados.

Añadió que el vuelo al AIFA se ha consolidado como una plataforma importante para conectar a La Laguna con el centro del país y con otros destinos nacionales a través de la red de la aerolínea.

Durante el anuncio, Castro reconoció las gestiones realizadas por el fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González para concretar la reactivación del enlace internacional.

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“Estamos aquí gracias a su trabajo y visión; la reactivación de este enlace con San Antonio es una realidad derivada directamente de sus gestiones y compromiso con el desarrollo local”, expresó.

El sector turístico también respaldó la medida. Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, señaló que una mayor conectividad permitirá proyectar los atractivos históricos y culturales de Torreón ante más visitantes.

Asimismo, Sugey Alvarado, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Torreón, destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada para aprovechar esta nueva oferta aérea y fortalecer la promoción de la ciudad como destino para el turismo de reuniones y de placer.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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