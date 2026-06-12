El folklore de Nahucalli, rostro de Coahuila en la antesala de la Copa Mundial 2026

TORREÓN, COAH.- El próximo 13 de junio, el talento lagunero se hará presente en el Gran Desfile Mundialista 2026 sobre Paseo de la Reforma. La Compañía de Danza Folklórica Nahucalli, bajo el respaldo del Gobierno de Coahuila, ha sido designada para representar la identidad coahuilense en este desfile, que busca mostrar lo mejor de México ante el mundo previo al inicio de la justa mundialista.

Con el respaldo de casi 30 años de vida artística, Nahucalli se prepara para lucir lo más representativo de la entidad. Los asistentes al desfile podrán disfrutar de la fuerza de los matlachines, la belleza del traje norteño, la figura de la vendimadora y la representación de la cultura kikapú y vaquera, elementos que definen la esencia de Coahuila en el escenario nacional.