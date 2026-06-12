Torreón: CLIP pide mantener rumbo económico tras fallecimiento de Román Cepeda

Rodolfo Silva Esparza, presidente del organismo empresarial, lamentó la pérdida del edil y señaló que, en reconocimiento a su gestión, es importante dar continuidad a los programas de atracción de inversiones y al trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el sector privado.

TORREÓN, COAH.- Ante el fallecimiento del alcalde de Torreón , Román Alberto Cepeda González, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) expresó su confianza en que la hoja de ruta estratégica del municipio se mantendrá sin interrupciones y que continuarán los esfuerzos en materia de desarrollo económico y competitividad.

“Es una pérdida dolorosa, pero tenemos la certeza de que el alcalde habría deseado que el progreso de la ciudad no se detuviera”, afirmó.

El dirigente destacó que existe disposición por parte de la iniciativa privada para seguir colaborando con la administración municipal durante el proceso de transición institucional.

Indicó que el CLIP mantendrá una comunicación constante con Luis Jorge Cuerda Serna, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, así como con los funcionarios responsables de garantizar la gobernabilidad y la continuidad de los proyectos en marcha.

Señaló que el objetivo principal es brindar certidumbre a las inversiones y preservar las condiciones necesarias para concretar los planes estratégicos que impulsan el crecimiento de Torreón.

Agregó que el sector empresarial confía en que la coordinación entre autoridades y organismos económicos permitirá mantener la estabilidad y fortalecer el desarrollo de la ciudad en esta nueva etapa.