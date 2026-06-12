Torreón: CLIP pide mantener rumbo económico tras fallecimiento de Román Cepeda

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    Torreón: CLIP pide mantener rumbo económico tras fallecimiento de Román Cepeda
    Rodolfo Silva Esparza, presidente del CLIP, expresó la disposición del sector empresarial para mantener la coordinación con el gobierno municipal y dar continuidad a los proyectos estratégicos de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Empresarios confían en que los proyectos de inversión y desarrollo continuarán durante la transición en el gobierno municipal

TORREÓN, COAH.- Ante el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) expresó su confianza en que la hoja de ruta estratégica del municipio se mantendrá sin interrupciones y que continuarán los esfuerzos en materia de desarrollo económico y competitividad.

Rodolfo Silva Esparza, presidente del organismo empresarial, lamentó la pérdida del edil y señaló que, en reconocimiento a su gestión, es importante dar continuidad a los programas de atracción de inversiones y al trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el sector privado.

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“Es una pérdida dolorosa, pero tenemos la certeza de que el alcalde habría deseado que el progreso de la ciudad no se detuviera”, afirmó.

El dirigente destacó que existe disposición por parte de la iniciativa privada para seguir colaborando con la administración municipal durante el proceso de transición institucional.

Indicó que el CLIP mantendrá una comunicación constante con Luis Jorge Cuerda Serna, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, así como con los funcionarios responsables de garantizar la gobernabilidad y la continuidad de los proyectos en marcha.

Señaló que el objetivo principal es brindar certidumbre a las inversiones y preservar las condiciones necesarias para concretar los planes estratégicos que impulsan el crecimiento de Torreón.

Agregó que el sector empresarial confía en que la coordinación entre autoridades y organismos económicos permitirá mantener la estabilidad y fortalecer el desarrollo de la ciudad en esta nueva etapa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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