Fraude masivo: IMSS alerta sobre empresas fantasma tras caso de suplantación en San Pedro

El empresario afectado interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y reportó la irregularidad ante el Seguro Social, logrando que se eliminaran los registros falsos. Sin embargo, el caso generó alertas entre contadores locales, quienes señalaron la importancia de mantener una vigilancia constante en los portales patronales para evitar cobros de cuotas obrero-patronales que no corresponden.

SAN PEDRO, COAH.- Un caso de presunta usurpación de registro patronal sacudió recientemente a un pequeño negocio en San Pedro, Coahuila , luego de que el despacho contable de Arcenio Alvarado Luján detectara un incremento inexplicable de 300 empleados en su nómina ante el IMSS. La anomalía, que puso en riesgo las finanzas y la reputación del establecimiento, obligó a las autoridades a intervenir de manera urgente.

El fraude no sería un hecho aislado. Según el IMSS, existen redes que operan a través de plataformas digitales ofreciendo acceso a seguridad social mediante pagos que van de los 200 a los 650 pesos. Zoé Robledo, director del organismo, explicó que estos grupos recurren a relaciones laborales simuladas o esquemas piramidales, en los que los usuarios pueden terminar afectados al no contar con una afiliación válida y enfrentar posibles complicaciones legales.

Ante este panorama, organismos empresariales recomendaron realizar revisiones periódicas de los registros laborales para confirmar que la plantilla de trabajadores corresponda con las personas realmente contratadas. Cualquier irregularidad debe ser reportada de inmediato al IMSS para evitar que las empresas enfrenten requerimientos fiscales o procedimientos legales derivados de movimientos que no realizaron.

Como alternativa, el Seguro Social cuenta con el programa oficial para Personas Trabajadoras Independientes, mediante el cual comerciantes, profesionistas y trabajadores por cuenta propia pueden acceder a servicios de salud y prestaciones sociales de manera directa, sin recurrir a intermediarios.

El caso registrado en San Pedro abrió nuevamente la discusión sobre los riesgos de utilizar servicios ofrecidos por terceros que prometen afiliaciones rápidas al sistema de seguridad social, pero que pueden involucrar tanto a trabajadores como a empresas en situaciones irregulares.