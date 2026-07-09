Fraude masivo: IMSS alerta sobre empresas fantasma tras caso de suplantación en San Pedro

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Torreón
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    Fraude masivo: IMSS alerta sobre empresas fantasma tras caso de suplantación en San Pedro
    Contadores de la región señalaron la importancia de revisar periódicamente los movimientos en los portales patronales para detectar posibles anomalías en las altas de trabajadores. SANDRA GÓMEZ

Un negocio sampetrino logró revertir el alta ilegal de 300 trabajadores gracias a una intervención legal; el IMSS advierte sobre los peligros de caer en redes de afiliación apócrifa

SAN PEDRO, COAH.- Un caso de presunta usurpación de registro patronal sacudió recientemente a un pequeño negocio en San Pedro, Coahuila, luego de que el despacho contable de Arcenio Alvarado Luján detectara un incremento inexplicable de 300 empleados en su nómina ante el IMSS. La anomalía, que puso en riesgo las finanzas y la reputación del establecimiento, obligó a las autoridades a intervenir de manera urgente.

El empresario afectado interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y reportó la irregularidad ante el Seguro Social, logrando que se eliminaran los registros falsos. Sin embargo, el caso generó alertas entre contadores locales, quienes señalaron la importancia de mantener una vigilancia constante en los portales patronales para evitar cobros de cuotas obrero-patronales que no corresponden.

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El fraude no sería un hecho aislado. Según el IMSS, existen redes que operan a través de plataformas digitales ofreciendo acceso a seguridad social mediante pagos que van de los 200 a los 650 pesos. Zoé Robledo, director del organismo, explicó que estos grupos recurren a relaciones laborales simuladas o esquemas piramidales, en los que los usuarios pueden terminar afectados al no contar con una afiliación válida y enfrentar posibles complicaciones legales.

Ante este panorama, organismos empresariales recomendaron realizar revisiones periódicas de los registros laborales para confirmar que la plantilla de trabajadores corresponda con las personas realmente contratadas. Cualquier irregularidad debe ser reportada de inmediato al IMSS para evitar que las empresas enfrenten requerimientos fiscales o procedimientos legales derivados de movimientos que no realizaron.

Como alternativa, el Seguro Social cuenta con el programa oficial para Personas Trabajadoras Independientes, mediante el cual comerciantes, profesionistas y trabajadores por cuenta propia pueden acceder a servicios de salud y prestaciones sociales de manera directa, sin recurrir a intermediarios.

El caso registrado en San Pedro abrió nuevamente la discusión sobre los riesgos de utilizar servicios ofrecidos por terceros que prometen afiliaciones rápidas al sistema de seguridad social, pero que pueden involucrar tanto a trabajadores como a empresas en situaciones irregulares.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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