Mexicano es sentenciado a 14 años de prisión en Rusia por luchar a favor de Ucrania

De acuerdo con la resolución difundida por las autoridades judiciales rusas, el hombre, de 29 años , deberá cumplir la pena bajo un régimen de seguridad “estricto”. Además, la sentencia ordena la confiscación de 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks , una cantidad que equivale aproximadamente a 900 mil pesos mexicanos , según el propio tribunal.

Un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk , territorio controlado por Rusia en el este de Ucrania, condenó al ciudadano mexicano Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por su presunta participación en operaciones militares del lado de las fuerzas ucranianas.

El caso se suma a otros procesos iniciados por Rusia contra ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con su versión oficial, se integraron a las filas de Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.

LAS ACUSACIONES CONTRA EL CIUDADANO MEXICANO

Según el expediente judicial, Gilberto Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad integrada a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las autoridades rusas sostienen que el mexicano respondió a una convocatoria dirigida a voluntarios extranjeros para participar en el conflicto.

El tribunal afirmó que, tras un periodo de entrenamiento militar, recibió armamento y tomó parte en operaciones de combate contra fuerzas prorrusas en la región de Donetsk. La resolución señala que su participación se habría prolongado hasta marzo de 2026.

Otro de los elementos utilizados por la fiscalía fue que presuntamente recibió una compensación económica por su participación, argumento con el que las autoridades sustentaron el delito de mercenarismo, previsto en la Parte 3 del Artículo 359 del Código Penal de Rusia.

“El acusado participó en operaciones militares como mercenario”, señala la resolución difundida por las autoridades judiciales rusas.

UN JUICIO CELEBRADO EN AUSENCIA

Uno de los aspectos que más llama la atención del proceso es que el juicio se llevó a cabo en ausencia del acusado y a puerta cerrada, de acuerdo con la información oficial difundida por el tribunal.

Las autoridades no precisaron si Ramos Arreguín se encuentra detenido, cuál es su ubicación actual o si existe un procedimiento internacional para ejecutar la sentencia. Tampoco informaron si el ciudadano mexicano contó con representación legal durante el proceso.

Al momento del anuncio, la resolución judicial todavía no había adquirido firmeza, por lo que aún podía ser objeto de recursos conforme a la legislación aplicable en ese territorio.

SIN POSTURA OFICIAL DE MÉXICO

Hasta el momento de darse a conocer la sentencia, el Gobierno de México no había emitido un posicionamiento público sobre el caso ni informado si el ciudadano había solicitado asistencia consular.

El tribunal identificó al sentenciado como “ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos” y reiteró que participó en una organización que Rusia considera prohibida y califica como terrorista.

Este caso ocurre en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que desde 2022 ha involucrado a miles de combatientes extranjeros de distintas nacionalidades. Moscú ha promovido diversos procesos penales contra personas que considera mercenarios por integrarse a las fuerzas ucranianas.

Como antecedente, las autoridades recordaron la condena emitida contra el ciudadano estadounidense Jordan Miller, quien también fue sentenciado en ausencia a 13 años y medio de prisión por presuntamente combatir del lado de Ucrania.

La decisión contra Gilberto Ramos Arreguín representa uno de los pocos casos conocidos en los que un ciudadano mexicano enfrenta una sentencia de este tipo dentro del conflicto armado, aunque hasta ahora no existe información pública que confirme la ejecución de la pena ni la situación jurídica actual del acusado fuera del fallo emitido por las autoridades rusas.