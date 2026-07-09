Afirman que Trump está bombardeando Irán de nuevo y volviendo a cometer errores

Esto no sorprende. En su intervención en la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Ankara, Donald Trump afirmó que creía que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán había terminado.

Tras un alto al fuego y una pausa, Donald Trump se encuentra ahora en el segundo día de una nueva fase de bombardeos contra Irán , y el ejército estadounidense afirma haber atacado 170 objetivos iraníes en las últimas 48 horas.

Describió a los líderes iraníes como “gente malvada y enferma” y amenazó con una nueva acción militar e incluso un nuevo bloqueo de los puertos iraníes, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de futuras negociaciones.

Estas declaraciones se produjeron tras una nueva ronda de ataques estadounidenses contra el sur de Irán, después de que Teherán atacara buques mercantes que transitaban por la parte sur del estrecho de Ormuz, fuera del corredor marítimo que había designado, y fueron también el preludio de los ataques.

A última hora del miércoles, se registraron explosiones en otros tres lugares de Irán.

El conflicto no hará más que intensificarse. En Truth Social, el presidente estadounidense escribió: «Esto es en represalia por el bombardeo de ayer a los barcos por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, ¡será mucho peor!».

Sin embargo, el colapso del memorándum no comenzó esta semana. Empezó a desmoronarse casi desde el momento de su firma debido al problema central que ha atormentado la diplomacia entre Estados Unidos e Irán durante décadas: la falta de una base creíble para la confianza.

Teherán tenía pocos motivos para creer que Washington ofrecería un alivio duradero de las sanciones, abandonaría su estrategia de coerción y cambio de régimen, o se abstendría de retomar esas mismas políticas una vez que Irán hubiera renunciado a sus principales fuentes de influencia.

Por eso, la disputa por el estrecho de Ormuz se ha convertido en el tema central del memorándum, en lugar de una disputa secundaria.

Sobre el papel, el memorándum ofrece una vía para la desescalada. Su lógica es secuencial : el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se reanudaría bajo los acuerdos iraníes, se levantaría el bloqueo estadounidense a Irán, Teherán recibiría una exención petrolera y acceso a parte de sus activos congelados, cesarían las amenazas y terminaría la guerra en el Líbano.

En conjunto, estas medidas tenían como objetivo crear una base mínima de confianza tras la guerra y abrir la puerta a negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pero esa lógica se basaba en una premisa frágil: que Washington y Teherán considerarían la implementación parcial como un paso previo a un acuerdo más amplio, en lugar de una oportunidad para mantener su influencia mientras ponían a prueba la determinación de la otra parte.

En la práctica, ninguna de las partes llegó a creer que la otra estuviera cumpliendo los compromisos más importantes.

Desde la perspectiva de Teherán, Washington comenzó a violar disposiciones clave de inmediato. La primera cláusula del memorándum, que exigía el fin de la guerra en el Líbano, nunca se cumplió, ya que las fuerzas israelíes continuaron sus operaciones y mantuvieron su presencia en algunas partes del país.

Según informes, Estados Unidos también se resistió a liberar los activos congelados de Irán en la medida que Teherán esperaba. Trump continuó emitiendo amenazas militares, incluyendo la amenaza pública de secuestrar a los negociadores iraníes durante la primera ronda de conversaciones en Suiza.

Luego, el 7 de julio, Estados Unidos revocó la exención de exportación de petróleo de Irán, mientras Teherán intentaba consolidar el control sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, no cerrando permanentemente el estrecho, sino obligando a los buques a transitar por su ruta norte designada en lugar de la ruta sur respaldada por Estados Unidos.

Cada parte concluyó que la otra se embolsaba concesiones mientras se negaba a conceder las suyas. Sin embargo, esta desconfianza mutua no es simplemente producto de los acontecimientos recientes, sino que refleja décadas de diplomacia fallida.

Los responsables políticos iraníes han visto cómo las sanciones se imponían repetidamente, se levantaban parcialmente y luego se volvían a imponer bajo sucesivas administraciones estadounidenses.

Desde la perspectiva de Teherán, la cuestión central es si algún presidente estadounidense puede ofrecer un alivio de las sanciones y lograr que dicho alivio sea duradero.

Gran parte del marco de sanciones de Estados Unidos está integrado en la legislación del Congreso, lo que obliga a los presidentes a depender de exenciones renovables que pueden revocarse con un simple decreto.

Las empresas y los inversores comprenden esta realidad, razón por la cual, incluso después del acuerdo nuclear de 2015, el alivio de las sanciones no produjo el nivel de inversión, integración bancaria y retorno a la estabilidad económica que Irán esperaba.

La consecuencia más importante es que Washington ha erosionado progresivamente la credibilidad del propio alivio de las sanciones. Si el alivio económico se percibe como temporal y reversible, pierde gran parte de su valor como incentivo para un cambio de política duradero.

Teherán ha llegado a una conclusión contundente: las promesas de un futuro alivio de las sanciones son demasiado frágiles como para sustentar la seguridad y el desarrollo económico a largo plazo del país.

Esa influencia es, sin duda, aún más trascendental hoy que antes de la guerra. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos siguen estando considerablemente mermadas, mientras que las existencias mundiales de petróleo se mantienen escasas, ya que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha mantenido muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

El resultado es una capacidad mucho menor para absorber una interrupción prolongada del estrecho, lo que aumenta el riesgo de una crisis energética mundial mucho mayor.

A diferencia de renunciar a su programa nuclear u otras fuentes de influencia a cambio de un alivio de las sanciones que podría ser temporal, el estrecho de Ormuz ofrece a Teherán algo fundamentalmente distinto: una garantía que reside en sus propias manos.

Al canalizar el tráfico comercial a través de su corredor designado y, potencialmente, establecer una administración conjunta capaz de recaudar tasas de tránsito con su vecino marítimo, Omán, Irán vincularía su propia prosperidad y los costos de coaccionarlo directamente al funcionamiento de la economía global.

Los futuros presidentes estadounidenses aún podrían abandonar la diplomacia. El Congreso aún podría endurecer las sanciones. Pero hacerlo ya no sería gratuito desde el punto de vista económico.

Esto refleja una evolución más amplia en el pensamiento estratégico de Teherán. Irán posee hoy tres formas principales de influencia frente a Estados Unidos e Israel.

La primera son sus capacidades militares y su red de alianzas regionales, que incluyen sus fuerzas de misiles y drones, sus recursos navales asimétricos y socios como Hezbolá, los hutíes y los grupos armados en Irak.

Estos pueden imponer costos militares significativos, pero incluso los éxitos en el campo de batalla difícilmente alterarán fundamentalmente el equilibrio frente al poder militar combinado de Estados Unidos e Israel.

La segunda es su programa nuclear, durante mucho tiempo la principal baza de Teherán con Washington, que, a pesar de los extensos daños a sus instalaciones declaradas, aún deja a Irán con importantes opciones si decide desarrollar la bomba atómica.

Sin embargo, cada vez más, es la tercera fuente de influencia —el control de los puntos estratégicos de la región para el suministro de energía y, sobre todo, del estrecho de Ormuz— la que se ha vuelto indispensable.

Este cambio conlleva una importante lección para Washington. La cuestión no es simplemente si Irán está dispuesto a negociar, sino si Estados Unidos puede ofrecer un acuerdo que Teherán considere duradero una vez que haya renunciado a su influencia.

El memorándum nunca respondió a esa pregunta. Se basaba en garantías que los líderes iraníes consideraban reversibles, al tiempo que les pedía que diluyeran una de las pocas formas de influencia que consideraban duraderas.

Esto no hace imposible la diplomacia, pero sí significa que es improbable que los acuerdos basados principalmente en promesas de alivio de futuras sanciones sobrevivan.

Si Washington no comprende hasta qué punto la guerra ha transformado el cálculo estratégico de Teherán, seguirá negociando basándose en supuestos que ya no existen y seguirá elaborando acuerdos que ninguna de las partes cree realmente que la otra vaya a cumplir.

Sina Toossi es investigador sénior no residente en el Centro de Política Internacional, donde su trabajo se centra en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la política estadounidense hacia Oriente Medio y los asuntos nucleares.