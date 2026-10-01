Gobierno del Estado y Municipio destinan 567 mdp a obras prioritarias para Torreón

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    Gobierno del Estado y Municipio destinan 567 mdp a obras prioritarias para Torreón
    Torreón recibirá 567 millones de pesos para pavimentación, bacheo, drenaje, agua potable, mejora urbana y escuelas, además de nueva maquinaria para reforzar el mantenimiento vial. SANDRA GÓMEZ

El jefe del Ejecutivo estatal anunció que los recursos tendrán un fuerte contenido social y de optimización en los servicios básicos

TORREÓN, COAH.- Un paquete de obras prioritarias que abarca pavimentación, bacheo, redes de agua potable, drenaje, imagen urbana y mejoras escolares recibirá un impulso histórico en Torreón gracias a una inyección de 567 millones de pesos por parte del Gobierno de Coahuila durante los próximos meses.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer este jueves que dichos fondos se desprenden del programa estatal “En equipo le entramos”, cuyo propósito central es dar respuesta inmediata a las demandas ciudadanas recopiladas en colonias, barrios y comunidades rurales.

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Al poner en marcha el esquema de mantenimiento vial en el sector Eduardo Guerra, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que los recursos tendrán un fuerte contenido social y de optimización en los servicios básicos.

“Para pavimentar, para bachear, para hacer obras de agua, para hacer obras de drenaje y obras de embellecimiento, y mejoras en escuelas, son 567 millones de pesos para la Perla de la Laguna”, expresó.

Jiménez Salinas puntualizó que la planeación de los trabajos se basa en las solicitudes ciudadanas obtenidas a través de brigadas y equipos operativos que recorren de forma continua el municipio, garantizando que el presupuesto se aplique donde más se requiere.

Como parte inicial de esta estrategia, se canalizaron 55 millones de pesos al Sistema Integral de Mantenimiento Vial, permitiendo comprar dos pavimentadoras nuevas, rescatar un par más y sumar nueve vehículos utilitarios para la conservación vial.

Mientras las dos máquinas recién adquiridas entraron en funciones de manera inmediata, las dos unidades rescatadas concluirán su fase de calibración para sumarse a las labores en un par de semanas.

A lo anterior se añade un fondo mixto de 200 millones de pesos, integrado a partes iguales entre el Estado y el municipio de Torreón, enfocado en optimizar la red de vialidades.

Este esquema conjunto hará posible realizar trabajos de recarpeteo, aplicación de micro carpeta y bacheo en distintos puntos de la geografía urbana mediante una estrecha colaboración institucional.

La colonia Eduardo Guerra figura entre los sitios iniciales de intervención con la colocación estimada de nueve mil metros cuadrados de micro carpeta, marcando el inicio de la recuperación de calles.

En su intervención, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís resaltó que el trabajo coordinado con la administración estatal incrementa la eficacia en la atención ciudadana en materia de infraestructura y servicios.

Asimismo, recalcó que la estrategia involucra de manera directa a los liderazgos vecinales para definir prioridades y canalizar las acciones hacia las zonas de mayor rezago.

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Por su parte, el Gobierno Estatal recordó que la iniciativa “En equipo le entramos” contempla un monto global de tres mil millones de pesos destinados a infraestructura social en los 38 municipios de la entidad.

Mediante este modelo de corresponsabilidad con los ayuntamientos, se busca canalizar los recursos hacia proyectos que eleven el bienestar de las familias, con especial énfasis en servicios básicos, movilidad y espacios públicos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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