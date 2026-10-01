Gobierno del Estado y Municipio destinan 567 mdp a obras prioritarias para Torreón

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer este jueves que dichos fondos se desprenden del programa estatal “En equipo le entramos”, cuyo propósito central es dar respuesta inmediata a las demandas ciudadanas recopiladas en colonias, barrios y comunidades rurales.

TORREÓN, COAH.- Un paquete de obras prioritarias que abarca pavimentación, bacheo, redes de agua potable, drenaje, imagen urbana y mejoras escolares recibirá un impulso histórico en Torreón gracias a una inyección de 567 millones de pesos por parte del Gobierno de Coahuila durante los próximos meses.

Al poner en marcha el esquema de mantenimiento vial en el sector Eduardo Guerra, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que los recursos tendrán un fuerte contenido social y de optimización en los servicios básicos.

“Para pavimentar, para bachear, para hacer obras de agua, para hacer obras de drenaje y obras de embellecimiento, y mejoras en escuelas, son 567 millones de pesos para la Perla de la Laguna”, expresó.

Jiménez Salinas puntualizó que la planeación de los trabajos se basa en las solicitudes ciudadanas obtenidas a través de brigadas y equipos operativos que recorren de forma continua el municipio, garantizando que el presupuesto se aplique donde más se requiere.

Como parte inicial de esta estrategia, se canalizaron 55 millones de pesos al Sistema Integral de Mantenimiento Vial, permitiendo comprar dos pavimentadoras nuevas, rescatar un par más y sumar nueve vehículos utilitarios para la conservación vial.

Mientras las dos máquinas recién adquiridas entraron en funciones de manera inmediata, las dos unidades rescatadas concluirán su fase de calibración para sumarse a las labores en un par de semanas.

A lo anterior se añade un fondo mixto de 200 millones de pesos, integrado a partes iguales entre el Estado y el municipio de Torreón, enfocado en optimizar la red de vialidades.

Este esquema conjunto hará posible realizar trabajos de recarpeteo, aplicación de micro carpeta y bacheo en distintos puntos de la geografía urbana mediante una estrecha colaboración institucional.

La colonia Eduardo Guerra figura entre los sitios iniciales de intervención con la colocación estimada de nueve mil metros cuadrados de micro carpeta, marcando el inicio de la recuperación de calles.

En su intervención, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís resaltó que el trabajo coordinado con la administración estatal incrementa la eficacia en la atención ciudadana en materia de infraestructura y servicios.

Asimismo, recalcó que la estrategia involucra de manera directa a los liderazgos vecinales para definir prioridades y canalizar las acciones hacia las zonas de mayor rezago.