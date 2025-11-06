“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

SAN PEDRO, COAH.- El ejido Patrocinio, en el municipio de San Pedro, fue nuevamente escenario de un doloroso hallazgo: el colectivo Grupo Vida localizó una fosa múltiple durante las labores de búsqueda realizadas esta semana en la Región Laguna de Coahuila.

Óscar Sánchez-Viesca, fundador del grupo y quien busca a su hija Silvia Stephanie desde hace 21 años, confirmó que la excavación iniciada el martes reveló la magnitud del sitio.

“Afortunadamente o desafortunadamente nos salió una fosa múltiple, una fosa muy grande. No terminamos; mañana la seguimos”, declaró.

El descubrimiento reaviva las críticas hacia las autoridades. Sánchez-Viesca denunció la ausencia de investigaciones de fondo y el desgaste de años de esfuerzo de los familiares sin respuestas concluyentes.