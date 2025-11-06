“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

    “Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida
    Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El colectivo confirmó que la excavación reveló la magnitud del sitio y que es un punto neurálgico en la crisis de desaparecidos del estado

SAN PEDRO, COAH.- El ejido Patrocinio, en el municipio de San Pedro, fue nuevamente escenario de un doloroso hallazgo: el colectivo Grupo Vida localizó una fosa múltiple durante las labores de búsqueda realizadas esta semana en la Región Laguna de Coahuila.

Óscar Sánchez-Viesca, fundador del grupo y quien busca a su hija Silvia Stephanie desde hace 21 años, confirmó que la excavación iniciada el martes reveló la magnitud del sitio.

“Afortunadamente o desafortunadamente nos salió una fosa múltiple, una fosa muy grande. No terminamos; mañana la seguimos”, declaró.

El descubrimiento reaviva las críticas hacia las autoridades. Sánchez-Viesca denunció la ausencia de investigaciones de fondo y el desgaste de años de esfuerzo de los familiares sin respuestas concluyentes.

$!Las exploraciones ocurrieron en el ejido Patrocinio.
Las exploraciones ocurrieron en el ejido Patrocinio. FOTO: ESPECIAL

“Estamos cansados y agotados, pero seguimos buscando, seguimos exigiendo y recordándoles que no vamos a parar”, sentenció, subrayando la exigencia de compromiso y resultados al gobierno.

Patrocinio se mantiene como un punto neurálgico en la crisis de desaparecidos en Coahuila, un lugar donde, desde hace casi una década, las madres y familiares tuvieron que empezar a escarbar por su cuenta ante la inacción institucional.

$!Óscar Sánchez Viesca informó que el hallazgo ocurrió el martres y los trabajos continuaron hasta la noche del miércoles, reanunado acciones esta mañana.
Óscar Sánchez Viesca informó que el hallazgo ocurrió el martres y los trabajos continuaron hasta la noche del miércoles, reanunado acciones esta mañana. FOTO: ESPECIAL

LARGA BÚSQUEDA

Desde 2015, el colectivo ha realizado trabajos de búsqueda en un extenso predio de San Pedro de las Colonias, en el ejido Patrocinio. Este lugar ha sido denominado “zona de exterminio”, por la cantidad de restos que han encontrado a lo largo de los años.

Silvia Ortiz y Óscar Sánchez Viesca informaron que, durante la tarde del martes, localizaron restos humanos en el área donde esta semana retomaron las exploraciones. Explicaron que han trabajado por más de 10 años en una superficie de poco más de 30 hectáreas, de las cuales apenas han cubierto el 40 por ciento.

Miembros del colectivo permanecieron en el sitio hasta el anochecer del miércoles, por lo que las labores de recuperación y levantamiento de los restos continuaron desde la mañana del jueves, con el acompañamiento del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila.

Temas


Desaparecidos
Fosas Clandestinas
Investigaciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

