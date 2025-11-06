Dos desapariciones de jovencitas movilizan a corporaciones en Parras; ambas fueron localizadas sanas y salvas

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una fuerte movilización de elementos de seguridad de distintas corporaciones se registró en Parras, luego del reporte de dos mujeres desaparecidas.

El aviso fue realizado por familiares ante la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en un operativo conjunto para dar con su paradero.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que ambas jóvenes fueron localizadas con vida. En el primer caso, una mujer de 19 años fue encontrada en un terreno baldío a un costado del arroyo de la colonia Guayulera. En un inicio se creyó que había sido víctima de un ataque, ya que aseguró que alguien le colocó un trapo en la boca para dormirla.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que la joven inventó la historia del secuestro con el fin de ocultar a su familia que se encontraba embarazada.