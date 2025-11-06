Dos desapariciones de jovencitas movilizan a corporaciones en Parras; ambas fueron localizadas sanas y salvas

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Una de las desaparecidas, de 13 años, fue hallada en casa de su novio, luego de que su familia reportara su ausencia a través de redes sociales. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Corporaciones estatales y municipales participaron en un amplio operativo de búsqueda tras el reporte de dos jóvenes desaparecidas, una de ellas de 13 años

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Una fuerte movilización de elementos de seguridad de distintas corporaciones se registró en Parras, luego del reporte de dos mujeres desaparecidas.

El aviso fue realizado por familiares ante la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en un operativo conjunto para dar con su paradero.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que ambas jóvenes fueron localizadas con vida. En el primer caso, una mujer de 19 años fue encontrada en un terreno baldío a un costado del arroyo de la colonia Guayulera. En un inicio se creyó que había sido víctima de un ataque, ya que aseguró que alguien le colocó un trapo en la boca para dormirla.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que la joven inventó la historia del secuestro con el fin de ocultar a su familia que se encontraba embarazada.

$!Una de las mujeres, de 19 años, fue localizada en un terreno baldío y confesó haber simulado su secuestro para ocultar su embarazo.
Una de las mujeres, de 19 años, fue localizada en un terreno baldío y confesó haber simulado su secuestro para ocultar su embarazo. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

El segundo caso correspondió a una menor de 13 años, quien fue ubicada en un domicilio de la calle General Cepeda, en la colonia Centro, donde permanecía junto a su novio.

De acuerdo con declaraciones del joven, la menor decidió salir de su casa porque presuntamente era golpeada por sus familiares. Los padres de la adolescente habían difundido su fotografía en redes sociales solicitando apoyo ciudadano para encontrarla.

Tras ser ubicada por vecinos, elementos de la Policía Municipal y de Fuerza Civil acudieron al domicilio señalado y trasladaron a la menor a un centro de salud para su valoración médica.

Ambas jóvenes fueron puestas bajo resguardo mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si su desaparición fue voluntaria o si hubo algún tipo de omisión o violencia en los entornos familiares.

