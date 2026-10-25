Hallan dos fosas con restos óseos calcinados en Viesca

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Torreón
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    Hallan dos fosas con restos óseos calcinados en Viesca
    Los trabajos de búsqueda se realizaron durante cinco días en terrenos de Viesca y Matamoros, en la región Laguna. ARCHIVO

Especialistas analizarán los fragmentos para determinar si conservan material genético que permita establecer la identidad de las personas; las labores se extendieron durante cinco días

VIESCA, COAH.- Dos fosas con fragmentos óseos calcinados fueron localizadas en el ejido Emiliano Zapata, en Viesca, durante una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas y autoridades estatales.

Los restos presentan daños por exposición a altas temperaturas, por lo que existe la posibilidad de que el terreno haya sido utilizado para la quema de cuerpos durante los años de mayor violencia en la región. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser investigada.

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Especialistas del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) señalaron que algunos fragmentos podrían conservar material genético que permita obtener muestras de ADN para intentar identificar a las víctimas.

Las labores se realizaron de lunes a viernes en dos puntos: Puerto Perico, en Matamoros, y el ejido Emiliano Zapata, en Viesca. En el primero también localizaron restos humanos expuestos a la intemperie.

De acuerdo con Lucy López Castruita, fundadora del colectivo, la búsqueda en Puerto Perico se concretó tras recibir información de una persona que aseguró haber reportado el sitio desde años atrás sin obtener atención.

(Con información de El Siglo de Torreón)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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