Lidera Coahuila en ganado fino en el país
La entidad reporta la mayor proporción de razas especializadas en México, de acuerdo con el Inegi
Coahuila es la entidad con la mayor proporción de ganado bovino de razas finas o especializadas en México, de acuerdo con un análisis basado en datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel nacional, el ganado cruzado representa el 46 por ciento del inventario bovino, mientras que el corriente o criollo concentra el 21.7 por ciento y el de razas finas o especializadas, el 14 por ciento. El resto corresponde a animales cuya clasificación no está especificada.
Sin embargo, en Coahuila, el ganado fino o de razas especializadas representa el 48.6 por ciento de los bovinos registrados en la entidad, según un análisis de la red Ganadería López CR.
En términos generales, las razas finas o especializadas agrupan animales seleccionados por sus características productivas, aunque esta clasificación no significa necesariamente que todos pertenezcan a una raza pura registrada.
Presentó el @INEGI_INFORMA la Enuesta Nacional Agropecuaria #ENA 2025; actualiza las encuestas respectivas de 2012, 2014, 2017 y 2019, así como el Censo Agropecuario #CA 2022.Esta importante encuesta es el mejor programa para conocer las características de las unidades de producción agropecuaria de México.La #ENA 2025 tiene aspectos positivos respecto a ediciones anteriores; como por ejemplo, se incluyen cultivos (agave, amaranto, arándano, brócoli, espárrago, guayaba, nuez, papa, papaya, pepino, sandía, zanahoria) y especies (caprinos, ovinos, colmenas) que no están en anteriores.Sin embargo, también deja de recabar datos que sí se atendieron en #ENA anteriores: alfalfa, mango, manzana, melón y, particularmente, información sobre la agricultura protegida. Este tema es particularmente importante por su penetración en la producción agrícola mexicana.Entre otros datos importantes, la #ENA confirma que el envejecimiento de la población mexicana también se observa en el campo: 8 de cada 10 productores agropecuarios es mayor de 45 años.Destaco solamente un par de datos adicionales que llamaron mi atención 🧵1/3👇— Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) October 8, 2026
Como referencia más reciente, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 del Inegi reportó 555 mil 530 cabezas de ganado bovino en Coahuila. Si se aplica a ese inventario la proporción registrada en 2022, el resultado sería de aproximadamente 270 mil cabezas de razas finas o especializadas. Esta cifra es una estimación, no un dato observado directamente en la encuesta de 2025.
Después de Coahuila, Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en proporción de ganado fino o especializado, con el 42.4 por ciento; seguido de Querétaro, con el 29.8 por ciento; Baja California, con el 26.3 por ciento, y Chihuahua, con el 26.1 por ciento.
En contraste, Yucatán registra la mayor proporción de ganado cruzado, con el 68.1 por ciento, seguido de Baja California Sur, con el 66 por ciento; San Luis Potosí, con el 62.6 por ciento; Morelos, con el 62.1 por ciento, y Nuevo León, con el 60.6 por ciento.