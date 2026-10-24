Lidera Coahuila en ganado fino en el país

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Lidera Coahuila en ganado fino en el país
    Coahuila destacó por la presencia de ganado fino o especializado en todo el país. Especial

La entidad reporta la mayor proporción de razas especializadas en México, de acuerdo con el Inegi

Coahuila es la entidad con la mayor proporción de ganado bovino de razas finas o especializadas en México, de acuerdo con un análisis basado en datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, el ganado cruzado representa el 46 por ciento del inventario bovino, mientras que el corriente o criollo concentra el 21.7 por ciento y el de razas finas o especializadas, el 14 por ciento. El resto corresponde a animales cuya clasificación no está especificada.

La frontera norte de Coahuila se declara lista para reanudar la exportación de ganado a EU

Sin embargo, en Coahuila, el ganado fino o de razas especializadas representa el 48.6 por ciento de los bovinos registrados en la entidad, según un análisis de la red Ganadería López CR.

En términos generales, las razas finas o especializadas agrupan animales seleccionados por sus características productivas, aunque esta clasificación no significa necesariamente que todos pertenezcan a una raza pura registrada.

Como referencia más reciente, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 del Inegi reportó 555 mil 530 cabezas de ganado bovino en Coahuila. Si se aplica a ese inventario la proporción registrada en 2022, el resultado sería de aproximadamente 270 mil cabezas de razas finas o especializadas. Esta cifra es una estimación, no un dato observado directamente en la encuesta de 2025.

Preparan apoyo para aretes electrónicos ante posible reapertura de exportación ganadera en Coahuila

Después de Coahuila, Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en proporción de ganado fino o especializado, con el 42.4 por ciento; seguido de Querétaro, con el 29.8 por ciento; Baja California, con el 26.3 por ciento, y Chihuahua, con el 26.1 por ciento.

En contraste, Yucatán registra la mayor proporción de ganado cruzado, con el 68.1 por ciento, seguido de Baja California Sur, con el 66 por ciento; San Luis Potosí, con el 62.6 por ciento; Morelos, con el 62.1 por ciento, y Nuevo León, con el 60.6 por ciento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
ganadería
A20

Localizaciones


Coahuila

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Demanda Sheinbaum Pardo investigar a Caro Viggiano
true

El INE: entre los cochineritos de los cochineros de la 4T
Ocho de cada diez mujeres en México enfrentan la menopausia sin el apoyo laboral o médico adecuado, lo que impacta directamente en su permanencia en el mercado de trabajo.

Expertas alertan sobre los efectos invisibles de la menopausia en el empleo femenino
Conoce el horario, el recorrido y dónde verlo en vivo.

Desfile de Día de Muertos 2026: conoce la hora y ruta del desfile que recorrerá la CDMX
La Modalidad 10 permite a los trabajadores independientes acceder a servicios médicos y acumular semanas para su pensión.

¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40
Elenco. La química entre Mauricio Islas, Omar Fierro, César Évora y Mariazel es uno de los atractivos de esta comedia que llegará al Teatro Fernando Soler.

Promete Mauricio Islas a Saltillo mucha risa y diversión con ‘Una Eva y 3 Galanes’

Futuro. Galilea Montijo aseguró que Televisa sigue siendo su casa y descartó que tenga planes de dejar la empresa en enero

Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa
Ojo de Agua venció 2-0 a Aguascalientes y puso a Saltillo entre los tres mejores equipos de la MLB Cup México 2026.

¡Saltillo sube al podio! Ojo de Agua logra el tercer lugar de la MLB Cup