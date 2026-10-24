Lidera Coahuila en ganado fino en el país

Coahuila es la entidad con la mayor proporción de ganado bovino de razas finas o especializadas en México, de acuerdo con un análisis basado en datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A nivel nacional, el ganado cruzado representa el 46 por ciento del inventario bovino, mientras que el corriente o criollo concentra el 21.7 por ciento y el de razas finas o especializadas, el 14 por ciento. El resto corresponde a animales cuya clasificación no está especificada.

Sin embargo, en Coahuila, el ganado fino o de razas especializadas representa el 48.6 por ciento de los bovinos registrados en la entidad, según un análisis de la red Ganadería López CR. En términos generales, las razas finas o especializadas agrupan animales seleccionados por sus características productivas, aunque esta clasificación no significa necesariamente que todos pertenezcan a una raza pura registrada.

Presentó el @INEGI_INFORMA la Enuesta Nacional Agropecuaria #ENA 2025; actualiza las encuestas respectivas de 2012, 2014, 2017 y 2019, así como el Censo Agropecuario #CA 2022.Esta importante encuesta es el mejor programa para conocer las características de las unidades de producción agropecuaria de México.La #ENA 2025 tiene aspectos positivos respecto a ediciones anteriores; como por ejemplo, se incluyen cultivos (agave, amaranto, arándano, brócoli, espárrago, guayaba, nuez, papa, papaya, pepino, sandía, zanahoria) y especies (caprinos, ovinos, colmenas) que no están en anteriores.Sin embargo, también deja de recabar datos que sí se atendieron en #ENA anteriores: alfalfa, mango, manzana, melón y, particularmente, información sobre la agricultura protegida. Este tema es particularmente importante por su penetración en la producción agrícola mexicana.Entre otros datos importantes, la #ENA confirma que el envejecimiento de la población mexicana también se observa en el campo: 8 de cada 10 productores agropecuarios es mayor de 45 años.Destaco solamente un par de datos adicionales que llamaron mi atención 🧵1/3👇 — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) October 8, 2026

Como referencia más reciente, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 del Inegi reportó 555 mil 530 cabezas de ganado bovino en Coahuila. Si se aplica a ese inventario la proporción registrada en 2022, el resultado sería de aproximadamente 270 mil cabezas de razas finas o especializadas. Esta cifra es una estimación, no un dato observado directamente en la encuesta de 2025.

Después de Coahuila, Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en proporción de ganado fino o especializado, con el 42.4 por ciento; seguido de Querétaro, con el 29.8 por ciento; Baja California, con el 26.3 por ciento, y Chihuahua, con el 26.1 por ciento. En contraste, Yucatán registra la mayor proporción de ganado cruzado, con el 68.1 por ciento, seguido de Baja California Sur, con el 66 por ciento; San Luis Potosí, con el 62.6 por ciento; Morelos, con el 62.1 por ciento, y Nuevo León, con el 60.6 por ciento.

Temas

Campo ganadería A20

Localizaciones

Coahuila

