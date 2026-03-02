Hombre es baleado en el Mercado Alianza de Torreón; investigan posible móvil pasional

Torreón
/ 2 marzo 2026
    Hombre es baleado en el Mercado Alianza de Torreón; investigan posible móvil pasional
    Un sujeto de 53 años fue trasladado en estado crítico tras ser atacado a balazos al interior del Mercado Alianza. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

Autoridades municipales, estatales y federales acordonaron la zona mientras la Fiscalía inició la investigación correspondiente

TORREÓN, COAH.- Un hombre resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego al interior del Mercado Alianza, en un hecho ocurrido la tarde de este lunes 2 de marzo en el poniente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 13:42 horas. La víctima, identificada como Pablo Ramiro, de 53 años de edad, se encontraba en el área del mercado cuando otro sujeto, presuntamente motivado por celos, sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias y le disparó a la altura de la cadera.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó corriendo del sitio y posteriormente abordó una motocicleta, en la que logró escapar. Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un conflicto de carácter sentimental.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para ubicar y detener al presunto responsable, quien ya estaría identificado. SANDRA GÓMEZ

Comerciantes y clientes que presenciaron los hechos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al percatarse de que el hombre permanecía herido sobre el pavimento.

Paramédicos de una corporación privada acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un hospital de la localidad, donde fue reportado en estado crítico.

Paramédicos atendieron al lesionado en el sitio antes de trasladarlo de urgencia a un hospital de la localidad. SANDRA GÓMEZ

El perímetro fue acordonado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, el Grupo de Reacción Torreón y personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para ubicar y detener al presunto agresor, quien ya estaría identificado.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

