Hombre es baleado en el Mercado Alianza de Torreón; investigan posible móvil pasional
Autoridades municipales, estatales y federales acordonaron la zona mientras la Fiscalía inició la investigación correspondiente
TORREÓN, COAH.- Un hombre resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego al interior del Mercado Alianza, en un hecho ocurrido la tarde de este lunes 2 de marzo en el poniente de la ciudad.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 13:42 horas. La víctima, identificada como Pablo Ramiro, de 53 años de edad, se encontraba en el área del mercado cuando otro sujeto, presuntamente motivado por celos, sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias y le disparó a la altura de la cadera.
Tras la agresión, el presunto responsable huyó corriendo del sitio y posteriormente abordó una motocicleta, en la que logró escapar. Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un conflicto de carácter sentimental.
Comerciantes y clientes que presenciaron los hechos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al percatarse de que el hombre permanecía herido sobre el pavimento.
Paramédicos de una corporación privada acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un hospital de la localidad, donde fue reportado en estado crítico.
El perímetro fue acordonado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, el Grupo de Reacción Torreón y personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para ubicar y detener al presunto agresor, quien ya estaría identificado.