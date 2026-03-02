Hombre es baleado en el Mercado Alianza de Torreón; investigan posible móvil pasional

TORREÓN, COAH.- Un hombre resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego al interior del Mercado Alianza, en un hecho ocurrido la tarde de este lunes 2 de marzo en el poniente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 13:42 horas. La víctima, identificada como Pablo Ramiro, de 53 años de edad, se encontraba en el área del mercado cuando otro sujeto, presuntamente motivado por celos, sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias y le disparó a la altura de la cadera.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó corriendo del sitio y posteriormente abordó una motocicleta, en la que logró escapar. Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un conflicto de carácter sentimental.