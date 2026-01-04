Olfato que protege Torreón: unidades K-9 detectan drogas antes de llegar a las calles

TORREÓN, COAH.- La Unidad Canina se ha consolidado como uno de los recursos más efectivos en la lucha contra el contrabando de drogas que utiliza servicios de mensajería para su distribución. Gracias al trabajo especializado de los binomios K-9, autoridades han logrado retirar de circulación importantes cantidades de marihuana y derivados de cannabis antes de que lleguen a las calles. Uno de los decomisos más relevantes fue posible gracias al agente canino “Noah”, quien detectó alrededor de 2.5 kilos de marihuana ocultos en cajas de cartón durante una inspección en un centro de distribución de la colonia Centro de Torreón. TE PUEDE INTERESAR: Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila

El aseguramiento, valuado en aproximadamente 65 mil pesos, evidenció la capacidad del olfato canino para identificar sustancias ilícitas aun cuando se emplean métodos de ocultamiento. La efectividad de este binomio ya había quedado demostrada meses antes, cuando en octubre pasado marcó un paquete procedente de la Ciudad de México con destino a Monclova. En su interior se localizaron cerca de un kilo de marihuana y varios vapeadores con extractos de cannabis, con un valor superior a los 41 mil pesos. Otros operativos realizados en paqueterías de Torreón permitieron el aseguramiento de 500 gramos de hierba seca, gomitas con THC y cigarrillos electrónicos, gracias a la intervención de los binomios "Tanque" y "Arturo", con un valor estimado en 51 mil pesos. A estos resultados se suman decomisos menores pero constantes en bodegas de mensajería de la Zona Centro y la Ciudad Industrial, detectados durante operativos simultáneos.

El comisario Alfredo Flores Originales destacó que la Unidad Canina ha sido determinante para frenar el ingreso de droga que, en muchos casos, no tiene como destino final la ciudad, pero sí utiliza a Torreón como punto de paso. Subrayó que retirar estas sustancias de circulación representa una aportación directa a la seguridad pública. Aunque reconoció que algunas empresas de mensajería muestran resistencia a permitir revisiones, el mando policial señaló que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para obtener órdenes legales de inspección y ampliar el alcance de los operativos, incluso con apoyo de canes de otras corporaciones.