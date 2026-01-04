Olfato que protege Torreón: unidades K-9 detectan drogas antes de llegar a las calles

Torreón
/ 4 enero 2026
    Olfato que protege Torreón: unidades K-9 detectan drogas antes de llegar a las calles
    Autoridades destacan que el olfato de los perros ha sido decisivo en múltiples aseguramientos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Gracias a su entrenamiento, los binomios han evitado la distribución de droga valuada en miles de pesos

TORREÓN, COAH.- La Unidad Canina se ha consolidado como uno de los recursos más efectivos en la lucha contra el contrabando de drogas que utiliza servicios de mensajería para su distribución. Gracias al trabajo especializado de los binomios K-9, autoridades han logrado retirar de circulación importantes cantidades de marihuana y derivados de cannabis antes de que lleguen a las calles.

Uno de los decomisos más relevantes fue posible gracias al agente canino “Noah”, quien detectó alrededor de 2.5 kilos de marihuana ocultos en cajas de cartón durante una inspección en un centro de distribución de la colonia Centro de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila

$!Binomios caninos realizan inspecciones en centros de distribución de paquetería.
Binomios caninos realizan inspecciones en centros de distribución de paquetería. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El aseguramiento, valuado en aproximadamente 65 mil pesos, evidenció la capacidad del olfato canino para identificar sustancias ilícitas aun cuando se emplean métodos de ocultamiento.

La efectividad de este binomio ya había quedado demostrada meses antes, cuando en octubre pasado marcó un paquete procedente de la Ciudad de México con destino a Monclova.

En su interior se localizaron cerca de un kilo de marihuana y varios vapeadores con extractos de cannabis, con un valor superior a los 41 mil pesos.

Otros operativos realizados en paqueterías de Torreón permitieron el aseguramiento de 500 gramos de hierba seca, gomitas con THC y cigarrillos electrónicos, gracias a la intervención de los binomios “Tanque” y “Arturo”, con un valor estimado en 51 mil pesos.

A estos resultados se suman decomisos menores pero constantes en bodegas de mensajería de la Zona Centro y la Ciudad Industrial, detectados durante operativos simultáneos.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: Por regreso masivo de paisanos reportan filas de hasta dos horas y media

$!Alfredo Flores Originales destacó la labor de las unidades caninas.
Alfredo Flores Originales destacó la labor de las unidades caninas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El comisario Alfredo Flores Originales destacó que la Unidad Canina ha sido determinante para frenar el ingreso de droga que, en muchos casos, no tiene como destino final la ciudad, pero sí utiliza a Torreón como punto de paso. Subrayó que retirar estas sustancias de circulación representa una aportación directa a la seguridad pública.

Aunque reconoció que algunas empresas de mensajería muestran resistencia a permitir revisiones, el mando policial señaló que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para obtener órdenes legales de inspección y ampliar el alcance de los operativos, incluso con apoyo de canes de otras corporaciones.

$!La Unidad Canina suma aseguramientos relevantes en la lucha contra el tráfico de drogas.
La Unidad Canina suma aseguramientos relevantes en la lucha contra el tráfico de drogas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Finalmente, Flores Originales adelantó que para 2026 se proyecta la creación de una escuela especializada K-9, autorizada por el alcalde Román Cepeda, con el objetivo de fortalecer la capacitación de perros y manejadores, y seguir consolidando a la Unidad Canina como un pilar en el combate al tráfico de drogas.

Temas


Decomisos
Drogas
Perros

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela