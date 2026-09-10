Hospitalizan a adulto mayor tras recibir 50 picaduras de abeja, en Torreón, Coahuila

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas de este jueves, cuando Moisés García Vázquez fue sorprendido por los insectos mientras se encontraba cerca del terreno.

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 86 años terminó este jueves hospitalizado luego de ser atacado por un enjambre de abejas que se encontraba en un lote baldío ubicado frente a su domicilio, en el ejido El Perú, en Torréon , Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el enjambre estaba concentrado en una llanta abandonada y, por causas que no fueron precisadas, las abejas comenzaron a atacarlo.

El adulto mayor recibió alrededor de 50 picaduras en diferentes partes del cuerpo y quedó tendido en el suelo, sin poder desplazarse, por lo que familiares y vecinos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron al hombre consciente y estable; sin embargo, debido a la cantidad de picaduras y a que todavía presentaba múltiples aguijones adheridos al cuerpo, determinaron trasladarlo al Hospital General de Torreón para una valoración médica especializada.

Durante las labores de atención, Gabriela García Medina, de 47 años, hija del afectado, manifestó sentirse mal, por lo que también fue valorada por los paramédicos. No se informó que requiriera traslado hospitalario.

Ante el riesgo de que el enjambre provocara un nuevo ataque, elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón, adscritos a la Subestación Norte, acudieron a bordo de la máquina 39 para realizar las maniobras necesarias y retirar la concentración de abejas.