Hospitalizan a adulto mayor tras recibir 50 picaduras de abeja, en Torreón, Coahuila

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Torreón
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    Hospitalizan a adulto mayor tras recibir 50 picaduras de abeja, en Torreón, Coahuila
    Moisés García Vázquez, de 86 años, fue trasladado al Hospital General de Torreón tras recibir alrededor de 50 picaduras de abeja en el ejido El Perú, en Torreón. CORTESÍA

Paramédicos lo encontraron en el suelo y con múltiples aguijones en el cuerpo; Bomberos laguneros retiraron el enjambre

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 86 años terminó este jueves hospitalizado luego de ser atacado por un enjambre de abejas que se encontraba en un lote baldío ubicado frente a su domicilio, en el ejido El Perú, en Torréon, Coahuila.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas de este jueves, cuando Moisés García Vázquez fue sorprendido por los insectos mientras se encontraba cerca del terreno.

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De acuerdo con los primeros reportes, el enjambre estaba concentrado en una llanta abandonada y, por causas que no fueron precisadas, las abejas comenzaron a atacarlo.

El adulto mayor recibió alrededor de 50 picaduras en diferentes partes del cuerpo y quedó tendido en el suelo, sin poder desplazarse, por lo que familiares y vecinos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron al hombre consciente y estable; sin embargo, debido a la cantidad de picaduras y a que todavía presentaba múltiples aguijones adheridos al cuerpo, determinaron trasladarlo al Hospital General de Torreón para una valoración médica especializada.

Durante las labores de atención, Gabriela García Medina, de 47 años, hija del afectado, manifestó sentirse mal, por lo que también fue valorada por los paramédicos. No se informó que requiriera traslado hospitalario.

Ante el riesgo de que el enjambre provocara un nuevo ataque, elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón, adscritos a la Subestación Norte, acudieron a bordo de la máquina 39 para realizar las maniobras necesarias y retirar la concentración de abejas.

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El área donde se encontraba la llanta fue delimitada con cinta preventiva para impedir el paso de peatones mientras concluían los trabajos. Elementos de Seguridad Pública Municipal apoyaron en el resguardo del sitio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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