Aseguran tráiler con presunta metanfetamina en Piedras Negras

De acuerdo con el reporte inicial, el aseguramiento ocurrió cuando elementos federales inspeccionaron un tractocamión perteneciente a la empresa Primero de Mayo, identificado con el número económico R184.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operador de transporte de carga fue detenido luego de que autoridades federales localizaran aproximadamente tres kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en un extintor durante una revisión realizada en el corredor carretero entre Nava y Piedras Negras , Coahuila.

Durante la revisión de la unidad se habría detectado la sustancia, por lo que tanto el vehículo como el conductor quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras el hallazgo, el tráiler fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, donde quedó bajo resguardo para continuar con las diligencias ministeriales y periciales relacionadas con el caso.

La sustancia localizada fue identificada inicialmente como metanfetamina, aunque corresponderá a los análisis oficiales determinar su composición y peso exacto, así como establecer las circunstancias en las que fue colocada dentro del equipo de seguridad de la unidad.

La detención del operador no implica, por sí misma, responsabilidad penal definitiva. Será el Ministerio Público Federal el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido conforme avance el procedimiento.