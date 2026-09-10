Aseguran tráiler con presunta metanfetamina en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Aseguran tráiler con presunta metanfetamina en Piedras Negras
    La unidad de carga marcada con el número económico 184 quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras. CORTESÍA

Autoridades federales detectaron aproximadamente tres kilogramos de la aparente sustancia ilegal ocultos dentro de un extintor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operador de transporte de carga fue detenido luego de que autoridades federales localizaran aproximadamente tres kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en un extintor durante una revisión realizada en el corredor carretero entre Nava y Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con el reporte inicial, el aseguramiento ocurrió cuando elementos federales inspeccionaron un tractocamión perteneciente a la empresa Primero de Mayo, identificado con el número económico R184.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/todos-los-ecosistemas-son-vulnerables-dice-martin-juarez-director-de-la-anp-rios-y-montanas-de-la-comarca-lagunera-EK23387726

Durante la revisión de la unidad se habría detectado la sustancia, por lo que tanto el vehículo como el conductor quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras el hallazgo, el tráiler fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, donde quedó bajo resguardo para continuar con las diligencias ministeriales y periciales relacionadas con el caso.

La sustancia localizada fue identificada inicialmente como metanfetamina, aunque corresponderá a los análisis oficiales determinar su composición y peso exacto, así como establecer las circunstancias en las que fue colocada dentro del equipo de seguridad de la unidad.

La detención del operador no implica, por sí misma, responsabilidad penal definitiva. Será el Ministerio Público Federal el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido conforme avance el procedimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/julieta-ramirez-niega-haber-firmado-acuerdo-con-autoridades-de-eu-y-rechaza-investigacion-en-su-contra-NF23408041

El aseguramiento se registra en una región considerada estratégica para el tránsito de mercancías debido a su conexión con la frontera de Estados Unidos.

Piedras Negras mantiene una intensa actividad de transporte de carga, por lo que los controles de seguridad en las carreteras y puntos de revisión forman parte de las acciones para detectar el traslado de sustancias ilícitas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic