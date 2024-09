IA califica a Torreón como la ciudad más fea de México, y se arma la polémica

Que le diera a Torreón el dudoso honor de dominar la lista generó un amplio debate en redes sociales y entre los torreonenses. Algunos se sintieron ofendidos y otros aceptaron que su ciudad tiene flaquezas, aunque no para tanto, mientras que otros aceptaron que viven en un lugar que no pueden presumir.

Luego, cuando uno va constatando sus problemas de infraestructura y la falta de espacios verdes, se entiende que la IA haya sido tan estricta.

A UNOS LES GANA EL CORAZÓN

No obstante, muchos habitantes de Torreón han salido en defensa de su ciudad, subrayando que su riqueza cultural, gastronómica y la calidez de su gente son elementos que no se pueden ignorar.

”Torreón tiene una esencia que va más allá de su apariencia; es su gente y su espíritu lo que realmente la define”, afirman los defensores de la ciudad.

La que encendió la mecha fue Maricruz Gonzalez Diaz, quien dijo que el dictamen de la IA no se debe discutir. “Está muy desértico y (encima) cortan los pocos árboles que hay para sembrar nuevos, no entiendo. Qué mal, prefiero el campo”.

Gervasia Rodmej le contestó directo a Maricruz. “Los cortan porque no sirven, cada año hay heladas que los queman y esos los retiran, y por eso ya no hay árboles, que sí estaban frondosos pero que no son endémicos de esa área. Yo me conformo con los mezquites y huizaches, (que dan) muy buena sombra y no gastan tanta agua”.

En el mismo sentido respondió Miguel Angel Rios Montelongo. “Somos un desierto, es lo bello de nuestra tierra, lo de los árboles que se cortan está mal, pero no creo que hagamos eso, saludos”.

Otro al que Torreón no le gusta es a César Santiago, quien dijo: “Sin debate alguno. Torreón es feo gracias a las nefastas autoridades que todo el presupuesto se lo roban” y Erick Siller lo secundó al decir que las ciudades son feas, porque destruyen los edificios históricos y ponen una “arquitectura moderna”, la cual es insípida y mal construida.

A Daniel Martinez no le convence eso de que Torreón sea la ciudad más fea, y no porque le guste, sino porque conoce peores, como Ciudad Juárez y Matamoros.

TIENE SUS DEFENSORES

En defensa de la ciudad salió Jose Luis Romero, quien señaló que Torreón es considerada, junto con Mérida, una de las ciudades mejor planeadas.

La cuenta Codigo ROJO Laguna desmintió a la IA, ya que dijo que toda la Comarca Lagunera es hermosa, y que su gente es trabajadora y humilde.

Para Adolfo Echauri, lo horrible de Torreón es su gastronomía, de la ciudad lo que ve es que está abandonada, sucia, llena de baches, “con una obra negra fantasma de metrobús que la atraviesa, y un cerro de desperdicio metalúrgico a cielo abierto”.