Ibero Torreón impulsa defensa del Nazas con nueva cátedra ambiental

La iniciativa busca conectar el conocimiento académico con las acciones de la sociedad civil, mediante encuentros con especialistas e investigadores que permitan examinar los desafíos ambientales de La Laguna y plantear alternativas para la protección de sus recursos naturales.

TORREÓN, COAH.- La defensa del Río Nazas y la conservación del acuífero regional tendrán un nuevo espacio de análisis y participación ciudadana con la creación de la cátedra “Magda Briones, agua para todos y todas”, presentada por la Universidad Iberoamericana Torreón durante el tercer Congreso de Sustentabilidad.

El proyecto se desarrollará en colaboración con Pro-Defensa del Nazas, A.C., asociación dedicada a la preservación de los ecosistemas fluviales y a promover el cuidado del patrimonio ambiental de la región.

A través de esta alianza, la Universidad pretende fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias, además de abrir espacios para la construcción de propuestas con participación de distintos sectores sociales.

Durante la inauguración, el rector de la Ibero Torreón destacó que el compromiso con el cuidado de la Casa Común forma parte de la identidad de las instituciones jesuitas, cuya labor educativa también contempla la atención de las necesidades sociales y ambientales.

Subrayó que estos asuntos deben analizarse desde una perspectiva integral, considerando su relación con las condiciones de vida de las comunidades y la responsabilidad colectiva frente al entorno.

La cátedra lleva el nombre de Magda Briones, promotora cultural y activista que dedicó parte de su trayectoria a impulsar movimientos ciudadanos contra la contaminación y en favor de la conservación ambiental en la Comarca Lagunera.

Entre sus principales luchas destacó la oposición a la instalación de la termoeléctrica de Villa Juárez, así como las denuncias que realizó por presuntas descargas de residuos y sustancias tóxicas hacia el Río Nazas y los canales de riego.

Briones también alertó sobre los posibles daños que estas prácticas podrían ocasionar a los mantos acuíferos, convirtiendo la defensa de los recursos hídricos en una de las causas centrales de su activismo.

Con la apertura de este espacio, la Ibero Torreón busca recuperar su legado y mantener el vínculo entre la investigación universitaria y la participación social, con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan a la conservación del patrimonio natural de La Laguna.