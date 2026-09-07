IEC invita a registrarse en los comités municipales rumbo a los comicios de 2027 en Coahuila

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Torreón
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    IEC invita a registrarse en los comités municipales rumbo a los comicios de 2027 en Coahuila
    El Instituto Electoral de Coahuila mantiene abierta la convocatoria para integrar los 38 comités municipales que participarán en la organización de los comicios de 2027. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) continúa con su convocatoria abierta para conformar los 38 comités municipales que operarán en el proceso 2026-2027, enfocado en la renovación de los ayuntamientos de la entidad, cuya jornada de votación tendrá lugar el 6 de junio de 2027.

La consejera Patricia Guadalupe González Mijares detalló que cada órgano estará integrado por cinco elementos: una presidencia, una secretaría y tres consejerías, los cuales actuarán como la autoridad local encargada de organizar, vigilar y coordinar el desarrollo de las diversas fases del proceso electoral.

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Entre sus responsabilidades destacan el registro de planillas y candidaturas, el impulso al voto y la participación cívica, la recepción de paquetes electorales, el desahogo de medios de impugnación o quejas, y la posterior ejecución de los cómputos de cada municipio.

La recepción de documentos cerrará el 22 de septiembre a las 23:59 horas, realizándose el trámite de manera íntegramente digital mediante el portal oficial habilitado por el organismo electoral.

Los solicitantes deben cumplir con criterios como tener credencial para votar vigente, ciudadanía mexicana con derechos plenos, ser nativos del estado o comprobar mínimo tres años de residencia, no haber tenido cargos de elección popular ni laborar como servidores públicos, y carecer de afiliación a partidos políticos en fechas recientes.

Como medida afirmativa para incluir a la juventud, se estableció una edad mínima de 21 años, especificando el IEC que poseer título universitario es un factor deseable pero no indispensable.

Asimismo, se reservará al menos un 20% de los puestos para integrantes de sectores en situación de vulnerabilidad histórica, abarcando comunidades indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, diversidad sexual, adultos mayores y jóvenes.

A la fecha, el organismo suma 548 trámites iniciados y 335 finalizados. En Torreón se contabilizan 26 aspirantes aptos.

En contraste, el resto de la región lagunera muestra menor afluencia con 3 registros en Matamoros, 3 en Francisco I. Madero, 10 en San Pedro y 2 en Viesca, motivo por el cual las autoridades insistieron en exhortar a la población a postularse antes de la fecha límite.

Los puestos contarán con percepciones económicas; de acuerdo con el ejercicio pasado, las presidencias percibieron sueldos de entre 14 mil 500 y 27 mil 200 pesos mensuales según la dimensión municipal, las secretarías oscilaron entre 12 mil y 22 mil 100 pesos, y las consejerías entre 9 mil 300 y 15 mil 200 pesos.

El instituto aclaró que los montos económicos para 2027 están sujetos a los ajustes del presupuesto que actualmente se diseña para dichos comicios.

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El Consejo General nombrará a los perfiles elegidos antes del 31 de octubre, previendo que rindan protesta desde el 16 de enero de 2027 para concluir labores el 15 de julio.

En el mismo espacio se anunció que el 10 de septiembre arrancará la inscripción para quienes deseen fungir como observadores electorales, la cual cerrará el 10 de mayo de 2027.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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