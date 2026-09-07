IEC invita a registrarse en los comités municipales rumbo a los comicios de 2027 en Coahuila

La consejera Patricia Guadalupe González Mijares detalló que cada órgano estará integrado por cinco elementos: una presidencia, una secretaría y tres consejerías, los cuales actuarán como la autoridad local encargada de organizar, vigilar y coordinar el desarrollo de las diversas fases del proceso electoral.

TORREÓN, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ) continúa con su convocatoria abierta para conformar los 38 comités municipales que operarán en el proceso 2026-2027, enfocado en la renovación de los ayuntamientos de la entidad, cuya jornada de votación tendrá lugar el 6 de junio de 2027.

Entre sus responsabilidades destacan el registro de planillas y candidaturas, el impulso al voto y la participación cívica, la recepción de paquetes electorales, el desahogo de medios de impugnación o quejas, y la posterior ejecución de los cómputos de cada municipio.

La recepción de documentos cerrará el 22 de septiembre a las 23:59 horas, realizándose el trámite de manera íntegramente digital mediante el portal oficial habilitado por el organismo electoral.

Los solicitantes deben cumplir con criterios como tener credencial para votar vigente, ciudadanía mexicana con derechos plenos, ser nativos del estado o comprobar mínimo tres años de residencia, no haber tenido cargos de elección popular ni laborar como servidores públicos, y carecer de afiliación a partidos políticos en fechas recientes.

Como medida afirmativa para incluir a la juventud, se estableció una edad mínima de 21 años, especificando el IEC que poseer título universitario es un factor deseable pero no indispensable.

Asimismo, se reservará al menos un 20% de los puestos para integrantes de sectores en situación de vulnerabilidad histórica, abarcando comunidades indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, diversidad sexual, adultos mayores y jóvenes.

A la fecha, el organismo suma 548 trámites iniciados y 335 finalizados. En Torreón se contabilizan 26 aspirantes aptos.

En contraste, el resto de la región lagunera muestra menor afluencia con 3 registros en Matamoros, 3 en Francisco I. Madero, 10 en San Pedro y 2 en Viesca, motivo por el cual las autoridades insistieron en exhortar a la población a postularse antes de la fecha límite.

Los puestos contarán con percepciones económicas; de acuerdo con el ejercicio pasado, las presidencias percibieron sueldos de entre 14 mil 500 y 27 mil 200 pesos mensuales según la dimensión municipal, las secretarías oscilaron entre 12 mil y 22 mil 100 pesos, y las consejerías entre 9 mil 300 y 15 mil 200 pesos.

El instituto aclaró que los montos económicos para 2027 están sujetos a los ajustes del presupuesto que actualmente se diseña para dichos comicios.