Durante 2026, 42.8 millones de mexicanos reciben una pensión o un programa social: Leticia Ramírez

CDMX.- Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que 42.8 millones de mexicanos recibirán una pensión o un programa social del gobierno de México, durante 2026. En conferencia de prensa, detalló que 13.7 millones de adultos mayores reciben una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales.

“Este bimestre iniciamos el primero de septiembre, y hoy lunes 7 de septiembre corresponde a las letras D, E y F, y así sucesivamente hasta el 25 de septiembre”, explicó la funcionaria federal. Dijo que 2 millones de personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos bimestrales; en el caso del Programa Madres Trabajadoras, 300 mil niños reciben mil 650 pesos bimestrales. La Pensión Mujeres Bienestar tiene inscritas a 2.8 millones de mujeres, de 60 a 64 años, que reciben 3 mil 100 pesos bimestrales. “Y en tan solo dos años, son ya casi 3 millones de mujeres que son parte de este programa”, comentó.

SALUD CASA POR CASA CUENTA CON 20 MIL PROFESIONALES, ASEGURÓ Ramírez Amaya dijo que el programa Salud Casa por Casa cuenta con 20 mil profesionales que han realizado “23 millones de visitas domiciliarias”. ”Se pondrán en marcha 6 mil 567 Farmacias del bienestar. Y a partir del enero de 2027, se abrirán más de 12 mil consultorios nuevos para atención primaria”, detalló.

Finalmente, se refirió a la credencialización del servicio universal de salud, en el que se han registrado 3.8 millones de personas. ”Hoy casi 4 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad están registradas, para que a partir de enero de 2027 acudan los servicios de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, independientemente de su derechohabiencia”, expresó.