No solo tamales... México le vende más que nadie a Estados Unidos pese a lo que diga Trump

El investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Miguel Martínez Anzures, analizó el reciente comportamiento del comercio entre ambas naciones y destacó el lugar que ocupa México frente a otros proveedores del mercado estadounidense.

México no solo destaca por productos tradicionales como los tamales. Su relación comercial con Estados Unidos se ha convertido en una de las más importantes para la economía de ambos países, al grado de que durante julio el intercambio bilateral alcanzó cifras históricas.

Durante julio, México registró un superávit comercial de 26,310 millones de dólares, impulsado principalmente por exportaciones que alcanzaron los 60,550 millones de dólares.

“Efectivamente, creo que el elevado déficit comercial que mantiene Estados Unidos con México es precisamente uno de los temas más críticos de Donald Trump”, señaló el especialista al referirse a uno de los puntos que generan mayor tensión dentro de la relación bilateral.

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS MARCAN RÉCORD

El crecimiento de las exportaciones mexicanas no significa que el intercambio beneficie únicamente a México. De acuerdo con el análisis de Martínez Anzures, Estados Unidos también mantiene una fuerte participación comercial con nuestro país.

Durante julio, México importó mercancías estadounidenses por un valor cercano a 34,000 millones de dólares, una cifra que refleja la profunda integración que existe entre las economías de ambos lados de la frontera.

Para el académico, el resultado debe analizarse más allá de la diferencia entre exportaciones e importaciones, pues detrás de las cifras existe una red de producción compartida entre empresas mexicanas y estadounidenses.

“No se trata de un saldo contable de comercio. Yo creo que aquí lo que hay que ver cuáles son las tres principales causas de esto”.

Martínez Anzures explicó que el comportamiento actual responde a un proceso de integración productiva y reacomodo geoeconómico en América del Norte, más que a una simple competencia entre México y Estados Unidos.

T-MEC Y CERCANÍA IMPULSAN EL INTERCAMBIO

El investigador identificó tres elementos que ayudan a explicar el crecimiento del comercio bilateral: la proximidad geográfica, la arquitectura institucional construida desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y actualizada mediante el T-MEC, así como la estrategia de Estados Unidos para reducir su dependencia de China y de proveedores ubicados más lejos.

Esta combinación ha colocado a México en una posición relevante dentro de las cadenas de suministro de América del Norte. La cercanía permite reducir tiempos y costos logísticos, mientras que el marco comercial facilita la integración de empresas de distintos sectores.

“El superávit de México frente a Estados Unidos evidencia un éxito exportador mexicano y una creciente centralidad en América del Norte”, afirmó Martínez Anzures.

Sin embargo, el académico señaló que el desafío para México consiste ahora en conseguir que una mayor parte de ese crecimiento exportador se traduzca en valor agregado nacional.

EL RETO ES GENERAR MÁS VALOR EN MÉXICO

Para aprovechar el dinamismo comercial, México enfrenta el reto de fortalecer a sus proveedores nacionales, generar empleos formales mejor remunerados e impulsar la innovación tecnológica.

Martínez Anzures advirtió que una parte importante de la planta exportadora mexicana está relacionada con corporaciones estadounidenses que dependen de cadenas de suministro integradas. Por ello, cualquier cambio abrupto en la relación comercial podría tener efectos en ambos lados de la frontera.

El especialista planteó la necesidad de avanzar hacia una integración regional más competitiva, equilibrada y resistente a las crisis, con condiciones que den seguridad jurídica a las inversiones y permitan mantener el intercambio comercial.

En medio de las diferencias políticas y las declaraciones de Donald Trump sobre el comercio, los datos muestran la importancia que México ha adquirido para la economía estadounidense. La relación, más que limitarse a cuánto compra o vende cada país, involucra empleos, industrias y cadenas productivas que operan de manera conjunta.