IMPLAN Torreón fortalece su Sistema de Información para mejorar la planeación urbana
La Segunda Sesión de la Comisión del Sistema de Información presentó avances en el estudio sobre carreras técnicas, actualización de indicadores y modernización de plataformas digitales.
TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) llevó a cabo la Segunda Sesión de la Comisión del Sistema de Información, con el objetivo de avanzar en la integración y actualización de datos estratégicos que fortalezcan la toma de decisiones en materia de planeación y desarrollo urbano.
La reunión fue encabezada por el director general del organismo, Eduardo Terrazas Ramos, y por el coordinador de la comisión, Carlos González Silva, quienes destacaron la importancia de contar con indicadores confiables y accesibles para los sectores público, privado y académico.
“El propósito del Sistema Municipal de Indicadores es ofrecer una base sólida de información estadística que sirva a los ciudadanos, empresarios y autoridades para impulsar acciones más precisas y efectivas”, subrayó Terrazas Ramos.
Durante la sesión se presentaron los avances del estudio sobre carreras técnicas en Torreón, el cual analiza la oferta educativa de instituciones como CECyTEC, CONALEP, CBTIS y CETIS, con el fin de vincular la formación técnica con la demanda laboral actual.
Según los datos presentados, la matrícula total en este tipo de programas asciende a 9 mil 887 estudiantes, con una distribución equilibrada entre hombres (50.47%) y mujeres (49.53%).
El estudio muestra que las áreas industriales concentran mayor presencia masculina, mientras que las carreras administrativas y de servicios tienen predominio femenino.
Asimismo, se expusieron los avances en el rediseño del portal web del IMPLAN, la implementación de un servidor propio de mapas (GIS) y la actualización de los indicadores municipales en coordinación con el INEGI y el Censo Económico 2024.
Finalmente, se presentó la agenda de trabajo del cuarto trimestre de 2025, que incluye la actualización continua del Sistema Municipal de Indicadores, el análisis de conectividad urbana y la conclusión del estudio sobre carreras técnicas.