IMPLAN Torreón fortalece su Sistema de Información para mejorar la planeación urbana

Torreón
/ 17 octubre 2025
    IMPLAN Torreón fortalece su Sistema de Información para mejorar la planeación urbana
    Autoridades del IMPLAN Torreón durante la Segunda Sesión de la Comisión del Sistema de Información. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Segunda Sesión de la Comisión del Sistema de Información presentó avances en el estudio sobre carreras técnicas, actualización de indicadores y modernización de plataformas digitales.

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) llevó a cabo la Segunda Sesión de la Comisión del Sistema de Información, con el objetivo de avanzar en la integración y actualización de datos estratégicos que fortalezcan la toma de decisiones en materia de planeación y desarrollo urbano.

La reunión fue encabezada por el director general del organismo, Eduardo Terrazas Ramos, y por el coordinador de la comisión, Carlos González Silva, quienes destacaron la importancia de contar con indicadores confiables y accesibles para los sectores público, privado y académico.

“El propósito del Sistema Municipal de Indicadores es ofrecer una base sólida de información estadística que sirva a los ciudadanos, empresarios y autoridades para impulsar acciones más precisas y efectivas”, subrayó Terrazas Ramos.

Durante la sesión se presentaron los avances del estudio sobre carreras técnicas en Torreón, el cual analiza la oferta educativa de instituciones como CECyTEC, CONALEP, CBTIS y CETIS, con el fin de vincular la formación técnica con la demanda laboral actual.

Según los datos presentados, la matrícula total en este tipo de programas asciende a 9 mil 887 estudiantes, con una distribución equilibrada entre hombres (50.47%) y mujeres (49.53%).

El estudio muestra que las áreas industriales concentran mayor presencia masculina, mientras que las carreras administrativas y de servicios tienen predominio femenino.

Asimismo, se expusieron los avances en el rediseño del portal web del IMPLAN, la implementación de un servidor propio de mapas (GIS) y la actualización de los indicadores municipales en coordinación con el INEGI y el Censo Económico 2024.

Finalmente, se presentó la agenda de trabajo del cuarto trimestre de 2025, que incluye la actualización continua del Sistema Municipal de Indicadores, el análisis de conectividad urbana y la conclusión del estudio sobre carreras técnicas.

Moisés Rodríguez

