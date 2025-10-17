Lanzan jornada de esterilización felina este domingo en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, llevará a cabo este domingo 19 de octubre una jornada especial de esterilización felina en el Centro de Control Canino de Torreón, con el propósito de fomentar la tenencia responsable de mascotas y prevenir la sobrepoblación de gatos en la ciudad.

El titular de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, informó que las actividades iniciarán a las 09:00 horas en las instalaciones ubicadas en Agustín Espinoza número 137, Carretera Santa Fe, donde se atenderá a los dueños que acudan con sus mascotas sin necesidad de cita previa.

Riveroll Duarte destacó que las cirugías se realizarán a bajo costo, en comparación con los precios de clínicas privadas, para facilitar el acceso a servicios veterinarios de calidad.

Los requisitos incluyen: presentar copia del INE, asegurar un ayuno de ocho horas, que el animal esté clínicamente sano, tenga entre cuatro meses y ocho años de edad, y llevar una cobija o manta para su recuperación. El cupo será limitado.