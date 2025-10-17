Lanzan jornada de esterilización felina este domingo en Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La campaña se realizará este domingo 19 de octubre en el Centro de Control Canino, sin cita previa y con cupo limitado
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, llevará a cabo este domingo 19 de octubre una jornada especial de esterilización felina en el Centro de Control Canino de Torreón, con el propósito de fomentar la tenencia responsable de mascotas y prevenir la sobrepoblación de gatos en la ciudad.
El titular de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, informó que las actividades iniciarán a las 09:00 horas en las instalaciones ubicadas en Agustín Espinoza número 137, Carretera Santa Fe, donde se atenderá a los dueños que acudan con sus mascotas sin necesidad de cita previa.
TE PUEDE INTERESAR: Aplican pruebas antidoping a taxistas para reforzar la seguridad vial en Torreón
Riveroll Duarte destacó que las cirugías se realizarán a bajo costo, en comparación con los precios de clínicas privadas, para facilitar el acceso a servicios veterinarios de calidad.
Los requisitos incluyen: presentar copia del INE, asegurar un ayuno de ocho horas, que el animal esté clínicamente sano, tenga entre cuatro meses y ocho años de edad, y llevar una cobija o manta para su recuperación. El cupo será limitado.
Por su parte, Elizabeth Ugarte, encargada del Centro de Control Canino, invitó a la ciudadanía a dejar atrás mitos sobre la reproducción animal, como la creencia de que las hembras deben tener su primera camada para mantener buena salud.
“Eso es completamente falso —aclaró—. Los felinos esterilizados suelen vivir más años y presentan menor riesgo de enfermedades como tumores mamarios, infecciones uterinas o cáncer testicular”.
Ugarte subrayó además que la esterilización contribuye a mejorar la convivencia familiar, al reducir comportamientos propios del celo como maullidos, fugas y marcaje con orina.
Finalmente, señaló que estas jornadas, impulsadas por la Administración Municipal del alcalde Román Cepeda, buscan fortalecer la salud pública y el bienestar animal, al reducir la sobrepoblación, el abandono y los problemas asociados con la presencia de gatos sin hogar.