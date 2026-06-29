Implementará Torreón operativo de seguridad por partido México vs. Ecuador en el Mundial 2026

TORREÓN, COAH.– Con motivo del encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón implementará un operativo especial de vigilancia con el propósito de preservar el orden público, prevenir incidentes y garantizar la seguridad de las familias que se reúnan en bares, restaurantes y diversos puntos de la ciudad para disfrutar del partido. El despliegue operativo iniciará a las 17:00 horas y contará con un estado de fuerza integrado por 120 elementos de la Policía Municipal, además de 20 integrantes del Grupo de Reacción Torreón (GRT), quienes realizarán recorridos de vigilancia, labores preventivas y acciones de proximidad social en las zonas con mayor concentración de personas.

La corporación informó que el operativo contempla la supervisión de las principales vialidades y sitios de reunión, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad y mantener un ambiente de tranquilidad durante y después del encuentro deportivo. Asimismo, la autoridad municipal exhortó a la ciudadanía a celebrar de forma responsable y atender las recomendaciones para evitar accidentes o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Entre las principales medidas preventivas destacan no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, evitar viajar en la caja de camionetas o sacar el cuerpo por las ventanillas de los vehículos, así como no bloquear vialidades ni impedir el paso de unidades de emergencia. También se pidió abstenerse de encender pirotecnia en lugares concurridos, participar en riñas o provocaciones, causar daños al mobiliario urbano o a la propiedad privada, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública donde esté prohibido y mantener especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores durante las celebraciones. La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que el objetivo del operativo es permitir que la afición disfrute del encuentro entre México y Ecuador en un ambiente seguro, privilegiando la convivencia familiar y el respeto al orden público. Para cualquier situación de emergencia, la corporación pone a disposición los siguientes canales de atención ciudadana: WhatsApp: 8719 737975

Línea telefónica: 8717 290099

Publicidad

Temas

Futbol Seguridad operativos

Localizaciones

Torreón

