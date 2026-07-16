Agota Canacintra Torreón inscripciones para su novena carrera 5K y 10K

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    Agota Canacintra Torreón inscripciones para su novena carrera 5K y 10K
    La carrera se llevará a cabo el 9 de agosto, teniendo como salida y meta el bulevar Constitución CORTESÍA

La competencia reunirá a 500 corredores y ofrecerá una bolsa superior a 50 mil pesos en premios, además de la rifa de más de 100 artículos entre los participantes

TORREÓN, COAH.- La novena edición de la Carrera Canacintra Torreón alcanzó cupo completo, luego de agotarse las 500 inscripciones disponibles para las pruebas de 5 y 10 kilómetros, así como para las distintas categorías abiertas a la comunidad deportiva de La Laguna.

La competencia se llevará a cabo el próximo 9 de agosto, a partir de las 07:30 horas, con salida y meta sobre el bulevar Constitución, frente a las instalaciones del organismo empresarial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-supervisa-riquelme-avance-del-sistema-vial-revolucion-vasconcelos-CD22217137

Consolidada como una de las actividades deportivas promovidas por el sector industrial de Torreón, la carrera busca fomentar la activación física, la convivencia familiar y la integración entre trabajadores, empresarios y ciudadanía.

Para esta edición, Canacintra Torreón destinará una bolsa superior a los 50 mil pesos en premios para los corredores que obtengan los primeros lugares en las diferentes distancias y categorías.

Además de la competencia atlética, los participantes tendrán la oportunidad de formar parte de una atractiva rifa de más de 100 obsequios, entre los que se encuentran asadores, paquetes de carne, pantallas y diversos artículos aportados por empresas patrocinadoras.

La respuesta de los corredores, reflejada en el rápido agotamiento de los registros, confirma el creciente interés de la comunidad lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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