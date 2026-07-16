Agota Canacintra Torreón inscripciones para su novena carrera 5K y 10K

La competencia se llevará a cabo el próximo 9 de agosto, a partir de las 07:30 horas, con salida y meta sobre el bulevar Constitución, frente a las instalaciones del organismo empresarial.

TORREÓN, COAH.- La novena edición de la Carrera Canacintra Torreón alcanzó cupo completo, luego de agotarse las 500 inscripciones disponibles para las pruebas de 5 y 10 kilómetros, así como para las distintas categorías abiertas a la comunidad deportiva de La Laguna.

Consolidada como una de las actividades deportivas promovidas por el sector industrial de Torreón, la carrera busca fomentar la activación física, la convivencia familiar y la integración entre trabajadores, empresarios y ciudadanía.

Para esta edición, Canacintra Torreón destinará una bolsa superior a los 50 mil pesos en premios para los corredores que obtengan los primeros lugares en las diferentes distancias y categorías.

Además de la competencia atlética, los participantes tendrán la oportunidad de formar parte de una atractiva rifa de más de 100 obsequios, entre los que se encuentran asadores, paquetes de carne, pantallas y diversos artículos aportados por empresas patrocinadoras.

La respuesta de los corredores, reflejada en el rápido agotamiento de los registros, confirma el creciente interés de la comunidad lagunera.