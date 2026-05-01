Impulsan expansión de la CURP Biométrica en Coahuila

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    Impulsan expansión de la CURP Biométrica en Coahuila
    Catalina Labastida, titular del Registro Civil en Coahuila, detalló los planes para ampliar el acceso a la CURP Biométrica en el estado. SANDRA GÓMEZ

Buscan ampliar cobertura con módulos adicionales y participación de ayuntamientos

TORREÓN, COAH. — En Torreón, la titular del Registro Civil en la entidad, Catalina Labastida, informó que se encuentran a la espera de tres módulos tecnológicos para la gestión de la CURP Biométrica. Estos podrían ser suministrados por el Registro Nacional de Población durante el mes de agosto.

La funcionaria señaló que también se realizan gestiones para obtener dos unidades adicionales. El objetivo es fortalecer la operatividad y agilizar el trámite en distintas regiones del estado. Con ello, se busca mejorar la atención y reducir tiempos de espera, especialmente en zonas con mayor rezago geográfico.

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“Buscamos establecer diálogos con los ayuntamientos para evaluar esquemas de adquisición conjunta de equipo, donde participen el municipio y el estado. Esto nos permitiría ampliar la cobertura. Aunque el proceso es obligatorio, no podemos exigirlo hasta alcanzar un porcentaje significativo de registro”, explicó.

Labastida destacó que la coordinación entre niveles de gobierno es clave para garantizar el acceso al documento. Subrayó que debe llegar tanto a comunidades rurales como a zonas urbanas, en condiciones de equidad.

Actualmente, solo el 5 por ciento de la población cuenta con la CURP Biométrica. Esta cifra refleja la necesidad de reforzar la promoción del trámite y descentralizar el servicio.

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La funcionaria enfatizó que primero debe incrementarse el padrón de personas registradas antes de generalizar su exigencia como requisito de identidad.

En la actualidad, el estado dispone únicamente de cinco dispositivos, ubicados en Saltillo. Esta limitante reduce el alcance en otras regiones. Ante ello, la incorporación de nuevos equipos y la gestión de recursos adicionales se perfilan como medidas clave para ampliar la cobertura en todo Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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