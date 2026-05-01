Impulsan expansión de la CURP Biométrica en Coahuila

TORREÓN, COAH. — En Torreón, la titular del Registro Civil en la entidad, Catalina Labastida, informó que se encuentran a la espera de tres módulos tecnológicos para la gestión de la CURP Biométrica. Estos podrían ser suministrados por el Registro Nacional de Población durante el mes de agosto. La funcionaria señaló que también se realizan gestiones para obtener dos unidades adicionales. El objetivo es fortalecer la operatividad y agilizar el trámite en distintas regiones del estado. Con ello, se busca mejorar la atención y reducir tiempos de espera, especialmente en zonas con mayor rezago geográfico.

“Buscamos establecer diálogos con los ayuntamientos para evaluar esquemas de adquisición conjunta de equipo, donde participen el municipio y el estado. Esto nos permitiría ampliar la cobertura. Aunque el proceso es obligatorio, no podemos exigirlo hasta alcanzar un porcentaje significativo de registro”, explicó. Labastida destacó que la coordinación entre niveles de gobierno es clave para garantizar el acceso al documento. Subrayó que debe llegar tanto a comunidades rurales como a zonas urbanas, en condiciones de equidad. Actualmente, solo el 5 por ciento de la población cuenta con la CURP Biométrica. Esta cifra refleja la necesidad de reforzar la promoción del trámite y descentralizar el servicio.

La funcionaria enfatizó que primero debe incrementarse el padrón de personas registradas antes de generalizar su exigencia como requisito de identidad. En la actualidad, el estado dispone únicamente de cinco dispositivos, ubicados en Saltillo. Esta limitante reduce el alcance en otras regiones. Ante ello, la incorporación de nuevos equipos y la gestión de recursos adicionales se perfilan como medidas clave para ampliar la cobertura en todo Coahuila.

Publicidad