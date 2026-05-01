Semana ‘Lobezno’ fortalece comunidad estudiantil en el IMMO de Torreón

Del 27 al 30 de abril, el Instituto “Manuel Muñoz Olivares” (IMMO) de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la Tercera Semana Académica y Cultural “Lobezno”, con el objetivo de propiciar intercambio de conocimientos, convivencia y desarrollo integral entre alumnado, profesorado y especialistas.

La jornada inaugural incluyó ponencias sobre igualdad sustantiva, derechos humanos, liderazgo transformacional, inclusión de la comunidad LGBTQ+, así como liderazgo y seguridad. También se abordaron temas financieros con la charla “El dinero no lo es todo...pero casi”.