Semana ‘Lobezno’ fortalece comunidad estudiantil en el IMMO de Torreón
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Encuentros formativos, recreativos y solidarios impulsan participación juvenil del 27 al 30 de abril en la UAdeC
Del 27 al 30 de abril, el Instituto “Manuel Muñoz Olivares” (IMMO) de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la Tercera Semana Académica y Cultural “Lobezno”, con el objetivo de propiciar intercambio de conocimientos, convivencia y desarrollo integral entre alumnado, profesorado y especialistas.
La jornada inaugural incluyó ponencias sobre igualdad sustantiva, derechos humanos, liderazgo transformacional, inclusión de la comunidad LGBTQ+, así como liderazgo y seguridad. También se abordaron temas financieros con la charla “El dinero no lo es todo...pero casi”.
El segundo día se desarrollaron talleres prácticos como elaboración de piñatas, cocina infantil, primeros respondientes —impartido por la Cruz Roja—, fotografía digital, dibujo y automaquillaje. Además, se realizaron demostraciones de Protección Civil y una exhibición de la Unidad Canina K9 en las canchas del plantel.
El 29 de abril destacó la conferencia magistral “Con el balón en mis pies y el futuro en mi mente”, presentada por la alumna Renata Ramírez Espinoza, jugadora profesional del Club Santos Laguna y seleccionada nacional sub-16. Ese mismo día se efectuaron un cuadrangular de futbol, un rally deportivo organizado por estudiantes de cuarto semestre y una presentación musical del grupo “Norteñ-IMMO”.
Como cierre, el 30 de abril la comunidad estudiantil participó en una actividad altruista en el ejido Filipinas, en coordinación con el DIF Matamoros, donde se entregaron juguetes y bolos por el Día del Niño y de la Niña. La semana concluyó con una jornada de reforestación.