Torreón: realizan curso para fortalecer la cultura de servicio en personal municipal
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El objetivo es fortalecer una cultura de servicio orientada al usuario dentro del personal municipal
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer en el personal municipal una cultura de servicio orientada al usuario, la Jefatura de Gabinete dio inicio al curso-taller denominado “Atención, imagen y servicio al cliente para servidores públicos”.
Ariel Martínez Mendoza, titular del área, informó que esta capacitación tiene como objetivo desarrollar competencias clave entre las y los servidores públicos municipales, tales como la comunicación efectiva, la empatía, la estandarización de procesos y la resolución de problemas, herramientas fundamentales para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.
Subrayó que, mediante este programa de formación, se busca incrementar la satisfacción de las personas que diariamente acuden a realizar trámites o solicitar servicios en las distintas dependencias municipales, así como fortalecer una atención más eficiente, profesional y cercana.
El funcionario precisó que en el curso participan servidoras y servidores públicos de distintos niveles y áreas de la Administración Municipal, particularmente aquellos que mantienen contacto directo con la ciudadanía, ya sea de manera presencial, telefónica o digital.
Indicó que esta capacitación se imparte por cuarto año consecutivo como parte del Programa de Formación Continua implementado por la Dirección de Calidad y Mejora Regulatoria.
Asimismo, señaló que de manera paralela se desarrolla un taller de Microsoft Office, en el cual se proporcionan herramientas en el uso de Word, Excel, PowerPoint y servicios en la nube, además de un curso de Salud Mental Organizacional.
Martínez Mendoza destacó que estas acciones se realizan en cumplimiento de la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de consolidar un servicio público de mayor calidad, así como fomentar una cultura de capacitación permanente y mejora continua entre el personal municipal.