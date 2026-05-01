Torreón: realizan curso para fortalecer la cultura de servicio en personal municipal

Ariel Martínez Mendoza, titular del área, informó que esta capacitación tiene como objetivo desarrollar competencias clave entre las y los servidores públicos municipales, tales como la comunicación efectiva, la empatía, la estandarización de procesos y la resolución de problemas, herramientas fundamentales para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer en el personal municipal una cultura de servicio orientada al usuario, la Jefatura de Gabinete dio inicio al curso-taller denominado “Atención, imagen y servicio al cliente para servidores públicos”.

Subrayó que, mediante este programa de formación, se busca incrementar la satisfacción de las personas que diariamente acuden a realizar trámites o solicitar servicios en las distintas dependencias municipales, así como fortalecer una atención más eficiente, profesional y cercana.

El funcionario precisó que en el curso participan servidoras y servidores públicos de distintos niveles y áreas de la Administración Municipal, particularmente aquellos que mantienen contacto directo con la ciudadanía, ya sea de manera presencial, telefónica o digital.

Indicó que esta capacitación se imparte por cuarto año consecutivo como parte del Programa de Formación Continua implementado por la Dirección de Calidad y Mejora Regulatoria.

Asimismo, señaló que de manera paralela se desarrolla un taller de Microsoft Office, en el cual se proporcionan herramientas en el uso de Word, Excel, PowerPoint y servicios en la nube, además de un curso de Salud Mental Organizacional.