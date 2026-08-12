Impulsan Miguel Riquelme y notarios certeza jurídica y orden urbano en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar una planificación urbana ordenada y brindar certeza legal a la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de trabajo con miembros del Colegio de Notarios de Torreón, donde acordaron fortalecer la agenda conjunta en materia de desarrollo territorial.

Durante el encuentro, el edil destacó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para atraer inversiones, dar confianza a los emprendedores y garantizar un crecimiento sostenible que consolide a Torreón como un polo de desarrollo estratégico en la región.

Riquelme Solís subrayó que el trabajo coordinado con los notarios no solo beneficia al sector productivo, sino que impacta directamente a las familias de la ciudad mediante programas que protegen su patrimonio, articulados entre el Municipio, el Gobierno del Estado y el gremio notarial.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios de Torreón, Salvador Sánchez Ávila, reconoció la apertura de la administración municipal para mantener mesas de diálogo permanentes que permitan agilizar y homologar trámites clave en áreas como Catastro y Ordenamiento Territorial.

En la reunión de trabajo participaron también el tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez, y el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, José Ignacio Máynez Varela.