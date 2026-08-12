Impulsan Miguel Riquelme y notarios certeza jurídica y orden urbano en Torreón

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    Impulsan Miguel Riquelme y notarios certeza jurídica y orden urbano en Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión con integrantes del Colegio de Notarios de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Municipio y notarios de Torreón acuerdan fortalecer la coordinación para agilizar trámites y brindar certeza jurídica a la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar una planificación urbana ordenada y brindar certeza legal a la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de trabajo con miembros del Colegio de Notarios de Torreón, donde acordaron fortalecer la agenda conjunta en materia de desarrollo territorial.

Durante el encuentro, el edil destacó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para atraer inversiones, dar confianza a los emprendedores y garantizar un crecimiento sostenible que consolide a Torreón como un polo de desarrollo estratégico en la región.

Riquelme Solís subrayó que el trabajo coordinado con los notarios no solo beneficia al sector productivo, sino que impacta directamente a las familias de la ciudad mediante programas que protegen su patrimonio, articulados entre el Municipio, el Gobierno del Estado y el gremio notarial.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios de Torreón, Salvador Sánchez Ávila, reconoció la apertura de la administración municipal para mantener mesas de diálogo permanentes que permitan agilizar y homologar trámites clave en áreas como Catastro y Ordenamiento Territorial.

En la reunión de trabajo participaron también el tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez, y el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, José Ignacio Máynez Varela.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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