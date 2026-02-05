Inaugura Román Cepeda el bulevar Torreón Norte

Torreón
/ 5 febrero 2026
    Inaugura Román Cepeda el bulevar Torreón Norte
    Nuevo bulevar Torreón Norte mejora movilidad y seguridad en zona de crecimiento urbano FOTO: SANDRA GÓMEZ

La nueva vialidad facilitará el flujo vehicular hacia una de las zonas comerciales y habitacionales de mayor crecimiento en Torreón, además de brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones

TORREÓN, COAH.- Con una inversión superior a los 81 millones de pesos, que incluyó diversos trabajos de urbanización y construcción de calle, el alcalde Román Alberto Cepeda González inauguró el bulevar Torreón Norte, entre la carretera Torreón–San Pedro y el bulevar Senderos, obra que facilitará el flujo vial y dará mayor seguridad a la población que se dirige a esta zona comercial y habitacional.

La mañana de este jueves, el presidente municipal informó que la obra comprende 6 mil metros cuadrados y se ejecutó con el objetivo de resolver las necesidades en materia de infraestructura vial, con base en el crecimiento de la ciudad hacia la zona norte.

“Inauguramos este gran bulevar que es para la seguridad de todos los conductores, para todo el flujo que viene del sur hacia esta gran área comercial, fraccionamientos y la Ibero. Torreón no se detiene, ahora tenemos accesos más seguros para todos”, dijo el edil.

La primera etapa del bulevar se inauguró en noviembre de 2024, en la cual se realizaron trabajos de urbanización, como la instalación de tubería para agua potable, drenaje y colector pluvial, así como el mejoramiento del terreno natural.

Mientras que esta segunda etapa consistió en la intervención de la construcción de la banqueta, suministro de tubería para drenaje pluvial, instalación de 30 arbotantes y 66 luminarias, y la construcción de cárcamo pluvial.

Además de la ampliación del drenaje sanitario y agua potable, y la adecuación del crucero en el bulevar Senderos y Paseo del Águila.

Con estas acciones se fortalece una zona que ha resultado relevante para la atracción de proyectos de inversión para nuevos desarrollos comerciales y de servicios, y se mantiene la seguridad de los habitantes.

El alcalde estuvo acompañado por Hugo Dávila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna; Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas; y de constructores y representantes de la asociación de colonos del Norte.

