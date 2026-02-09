INE inicia notificación de ciudadanos sorteados en Torreón

Torreón
/ 9 febrero 2026
    INE inicia notificación de ciudadanos sorteados en Torreón
    Personal del INE realizará visitas domiciliarias para notificar a ciudadanos seleccionados. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Arranca la etapa de sensibilización para integrar mesas directivas de casilla rumbo a la elección de 2026

TORREÓN, COAH.- La 05 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), con cabecera en Torreón, inició este lunes la etapa de notificación y sensibilización de los ciudadanos que resultaron sorteados para integrar las mesas directivas de casilla en el proceso electoral local de Coahuila.

La vocal ejecutiva de la Junta Distrital, Roxana Lara García, informó que personal del INE realiza la entrega personal de notificaciones en los domicilios de los ciudadanos seleccionados, con el objetivo de brindar información clara sobre la importancia de su participación en la jornada electoral.

Explicó que esta primera etapa permite verificar quiénes cumplen con los requisitos legales y están en disposición de participar como funcionarios de casilla en la elección del próximo 7 de junio de 2026, además de identificar a quienes continuarán con el proceso de capacitación.

Lara García subrayó que la integración de las mesas directivas es un elemento clave para garantizar elecciones confiables, por lo que se busca conformarlas con personas responsables, comprometidas y plenamente conscientes de la relevancia de su función.

Las visitas forman parte de la primera etapa de Capacitación Electoral, durante la cual se informa a la ciudadanía sobre las tareas que realizan las mesas directivas de casilla, entre ellas la recepción, conteo y resguardo de los votos el día de la elección.

Durante el acercamiento, el personal del INE atiende dudas, entrega material didáctico y genera un ambiente de confianza que permite a las y los ciudadanos familiarizarse con sus responsabilidades y sentirse acompañados durante todo el proceso.

La autoridad electoral destacó que la participación ciudadana es indispensable para fortalecer la democracia y asegurar que la voluntad popular sea respetada.

Finalmente, la vocal ejecutiva exhortó a las personas que reciban la notificación a informarse y asumir esta responsabilidad cívica, al señalar que la colaboración de la ciudadanía fortalece la legitimidad de los resultados y contribuye a procesos electorales más justos y transparentes.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

