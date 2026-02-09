La Laguna: aplazan juicio por segunda vez y feministas causan disturbios frente al Palacio de Justicia

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La inconformidad estalló este lunes frente al Palacio de Justicia de Gómez Palacio, luego de que se confirmara un nuevo diferimiento de la audiencia de juicio oral en contra de Alejandro “N”. Integrantes del colectivo feminista Revolucionarias de La Laguna realizaron una protesta que escaló de consignas a actos vandálicos, tras conocer que el proceso judicial fue reprogramado nuevamente, ahora para el próximo 19 de marzo. TE PUEDE INTERESAR: Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos Poco antes de las 10:00 horas, las manifestantes —vestidas de negro, como es característico del colectivo— se concentraron a las afueras del inmueble, en espera del desarrollo de la audiencia. Por motivos de seguridad, elementos de Tránsito y Vialidad cerraron la circulación en el cruce de las avenidas Morelos e Independencia.

La tensión aumentó cerca del mediodía, cuando se notificó oficialmente que el juicio no iniciaría. En respuesta, las inconformes intensificaron la protesta: primero con consignas y posteriormente con el lanzamiento de huevos contra la fachada del edificio. Momentos después, al salir el imputado del inmueble a bordo de una furgoneta de la Policía Estatal, algunas manifestantes arrojaron cohetones contra la unidad. Ante el riesgo, el Palacio de Justicia fue cerrado de manera preventiva y se evacuó a ciudadanos que se encontraban en el interior. La movilización alcanzó su punto más crítico cuando un grupo de manifestantes rompió con un mazo la cadena de la reja principal para ingresar al inmueble. En el interior realizaron pintas con mensajes como "Vendidos, jueces corruptos", "Justicia por D." y "¿Hasta cuándo?", entre otros. POSTERGAN DE NUEVO Esta es la segunda vez que se pospone la audiencia de juicio oral en el caso. En la primera ocasión, Alejandro "N" rechazó ser representado por un defensor público, argumentando que contaría con un abogado particular.

El mismo planteamiento fue reiterado en esta segunda audiencia. El tribunal determinó diferir nuevamente el juicio con el objetivo de no vulnerar los derechos del acusado y fijó como nueva fecha el 19 de marzo. No obstante, el imputado fue apercibido de que, si en la próxima audiencia no comparece su abogado particular, se le asignará de manera obligatoria un defensor de oficio. La parte acusadora calificó estas acciones como maniobras dilatorias que retrasan el acceso a la justicia. RECLAMO EN REDES SOCIALES En redes sociales, diversos usuarios expresaron su rechazo a la protesta realizada frente al Palacio de Justicia, al considerar que el lanzamiento de huevos y los daños al inmueble constituyen actos de vandalismo que afectan el funcionamiento del recinto y el trabajo de abogados y personal judicial. Algunos internautas cuestionaron la falta de intervención policial y exigieron la aplicación de la ley, mientras que otros señalaron que este tipo de manifestaciones, a su juicio, no contribuyen a agilizar los procesos judiciales y generan división en la opinión pública. SOBRE EL CASO La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro "N" por los delitos de amenazas y violación, en perjuicio de una mujer y una adolescente, respectivamente, tras acreditar elementos probatorios ante un Juez de Control.