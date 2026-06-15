Elecciones en Coahuila: Inyectaron partidos y candidatos 30 millones de pesos extra para realizar sus campañas

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    Elecciones en Coahuila: Inyectaron partidos y candidatos 30 millones de pesos extra para realizar sus campañas
    En estas campañas, los partidos políticos gastaron más de 85 millones de pesos, entre recursos asignados y aportaciones. Especial

En total, los candidatos gastaron 85 millones de pesos, contando los 54 millones de dinero público

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) registró que, al cierre de las campañas electorales para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, los candidatos ejercieron más de 30 millones de pesos adicionales al financiamiento público que les fue asignado.

De acuerdo con los reportes presentados ante la unidad especializada del INE, al término de las campañas los candidatos informaron gastos por un total de 85 millones 213 mil pesos, distribuidos en al menos 6 mil 200 operaciones financieras.

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El monto erogado supera en 30 millones 901 mil pesos el financiamiento público para actividades de campaña aprobado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que ascendió a 54 millones 312 mil pesos y fue autorizado desde el año pasado.

La diferencia corresponde a recursos aportados por los propios partidos políticos, los equipos de campaña de los candidatos y, en algunos casos, por dirigencias nacionales, con el objetivo de obtener la preferencia del electorado durante el proceso electoral.

En detalle, la UTF reporta que el Partido Acción Nacional (PAN) ejerció 15.1 millones de pesos, cifra que representa poco más del triple de los cinco millones de pesos que recibió como financiamiento público para campañas.

Por su parte, el Partido Verde informó gastos por 4.8 millones de pesos, mientras que su financiamiento público fue de 4.2 millones, por lo que destinó alrededor de 600 mil pesos adicionales a las campañas de sus candidatos.

Movimiento Ciudadano reportó erogaciones por 19.2 millones de pesos; es decir, 18.2 millones más que el millón de pesos que recibió como financiamiento público. Lo anterior, pese a que no logró la votación mínima necesaria para conservar financiamiento estatal en futuros procesos electorales.

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El mismo monto de un millón de pesos fue asignado a México Avante y Nuevas Ideas. Estas fuerzas políticas reportaron gastos por 298 mil pesos y 1.6 millones de pesos, respectivamente.

Por otro lado, la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por PRI y UDC, informó gastos por 24.5 millones de pesos, mientras que el IEC le asignó 19.3 millones, por lo que ejerció poco más de cinco millones de pesos adicionales provenientes de otras fuentes de financiamiento.

Asimismo, la coalición Sigamos Haciendo Historia en Coahuila, conformada por Morena y el Partido del Trabajo, reportó gastos por 19 millones de pesos durante la campaña, cifra superior a los 18.5 millones de pesos que recibió como financiamiento público del IEC.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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