Inicia incorporación a la pensión para personas con discapacidad en La Laguna
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Los interesados tienen hasta el 29 de marzo para darse de alta en el padrón
TORREÓN, COAH.- Desde este lunes y hasta el próximo 29 de marzo, se mantendrá abierto el periodo de inscripción para la Pensión Bienestar destinada a personas con discapacidad en la Comarca Lagunera, enfocada en el rango de edad de 0 a 29 años.
El operativo de atención funcionará diariamente, de lunes a domingo, en un horario corrido de 10:00 a 16:00 horas. Las autoridades locales hicieron un llamado a los interesados para asistir puntualmente y con el expediente completo, con el fin de agilizar la recepción de solicitudes y evitar demoras.
Para formalizar el registro, el beneficiario deberá entregar los siguientes documentos en copia:
Identificación oficial vigente.
CURP de reciente impresión.
Acta de nacimiento legible.
Comprobante de domicilio (antigüedad máxima de seis meses).
Certificado oficial de discapacidad
Teléfono de contacto.
Si el solicitante requiere un representante, este también debe consignar su identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Se subrayó que es obligatorio presentar la identificación original para cotejo, además de los juegos de copias de toda la papelería mencionada.
Este Programa para el Bienestar otorga este año un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a fin de apoyar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad permanente.
Finalmente, las dependencias encargadas recordaron que este esquema de seguridad social busca elevar la calidad de vida de las familias laguneras, garantizando un apoyo económico directo para quienes más lo necesitan.