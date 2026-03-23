Inicia incorporación a la pensión para personas con discapacidad en La Laguna

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Torreón
/ 23 marzo 2026
    Inicia incorporación a la pensión para personas con discapacidad en La Laguna
    Las personas que sean aceptadas en la Pensión Bienestar, recibirán 3 mil 300 pesos de manera bimestral. SANDRA GÓMEZ

Los interesados tienen hasta el 29 de marzo para darse de alta en el padrón

TORREÓN, COAH.- Desde este lunes y hasta el próximo 29 de marzo, se mantendrá abierto el periodo de inscripción para la Pensión Bienestar destinada a personas con discapacidad en la Comarca Lagunera, enfocada en el rango de edad de 0 a 29 años.

El operativo de atención funcionará diariamente, de lunes a domingo, en un horario corrido de 10:00 a 16:00 horas. Las autoridades locales hicieron un llamado a los interesados para asistir puntualmente y con el expediente completo, con el fin de agilizar la recepción de solicitudes y evitar demoras.

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Para formalizar el registro, el beneficiario deberá entregar los siguientes documentos en copia:

Identificación oficial vigente.

CURP de reciente impresión.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio (antigüedad máxima de seis meses).

Certificado oficial de discapacidad

Teléfono de contacto.

Si el solicitante requiere un representante, este también debe consignar su identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Se subrayó que es obligatorio presentar la identificación original para cotejo, además de los juegos de copias de toda la papelería mencionada.

Este Programa para el Bienestar otorga este año un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a fin de apoyar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad permanente.

Finalmente, las dependencias encargadas recordaron que este esquema de seguridad social busca elevar la calidad de vida de las familias laguneras, garantizando un apoyo económico directo para quienes más lo necesitan.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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